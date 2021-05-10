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11 мая - Радоница у православных христиан

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11 мая православные христиане отмечают Радоницу. Этот день называют Пасхой для усопших. Сегодня принято приносить на могилы крашеные яйца и другую праздничную еду.

Угощения раздают и нищим - на помин души.

В Америке 11 мая - единственный день в году, когда каждый житель страны имеет полное право устроить пир. В США праздник так и называется - Национальный день, когда можно есть то, что хочется (Eat What You Want Day).

До сих пор точно не известно, кто придумал этот праздник. Ясно лишь одно: день абсолютно не подходит для соблюдения каких-либо диет. Стоит оговориться, что людям, которые вынуждены ограничивать себя в еде по медицинским показателям, конечно, не стоит относиться к празднику всерьез.

11 мая вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 330 году состоялась торжественная церемония освящения Константинополя, в 1881-м был опубликован манифест Александра III об укреплении самодержавной власти, в 1927-м основана американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар», а в 1939-м начался вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол.

В народном календаре 11 мая называют Березосоком. В этот день на Руси заготавливали впрок березовый сок. Считалось, что им можно вылечить цингу, отеки, фурункулез, артрит, подагру. Употребляли его и как мочегонное средство. Впрочем, в Пензенской области у берез уже распустились листья, а это значит, что время сбора целебного сока прошло.

11 мая родились русский композитор, дирижер и педагог Анатолий Лядов, испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали, автор романа «Овод» Этель Лилиан Войнич, народный артист Грузии Георгий Шенгелая, ямайский музыкант стиля регги Боб Марли, а также знаменитый немецкий барон-рассказчик Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен.

Именины 11 мая отмечают Анна, Виталий, Кирилл и Максим.

Новолуние. Лунный календарь рекомендует приступить к намеченным ранее важным делам. Удачен день для освоения новых знаний, физических нагрузок. Сегодня пойдут на пользу процедуры по очистке организма, плавание в бассейне.

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