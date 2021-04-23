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Глас народа

Пензенцы назвали одноразовыми скамейки и столы в сквере на ул. Славы

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Жители Пензы усомнились в надежности конструкций, установленных в рамках благоустройства сквера на улице Славы. Фото и видео, сделанные горожанином, разместили в Instagram-сообществе @penza_novosti.

«Вчера установили вот такие «одноразовые» столы и лавочки на ул. Славы», - прокомментировала интернет-пользовательница.

На видео она толкает конструкции рукой, и те качаются из стороны в сторону.

«Что это за дичь, да они же развалятся моментально!», «Из ЛДСП, что ли? Смехота», - отреагировали подписчики сообщества.

«Бордюром подпереть просто нужно», - пошутил еще один горожанин.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, цена контракта на выполнение работ в сквере составляет 59 млн 486 тыс. 650 рублей (в том числе 40 млн 900 тыс. 330 рублей на благоустройство).

В перечне малых архитектурных форм, которые должны быть установлены в сквере:

- декоративные усеченные стенки;

- велопарковки (6 шт. по 1 539 руб. 70 коп.);

- скамейки «Урсула» (18 шт. по 3 116 руб. 7 коп.);

- скамейки «Подпорная стенка» (8 шт. по 10 814 руб. 59 коп.);

- уличные столы «Горизонталь» (4 шт. по 16 478 руб. 50 коп.);

- урны «Краков» (22 шт. по 3 464 руб. 33 коп.);

- игровые элементы, комплексы и конструкции, теннисные столы, детская горка.

Общие затраты по разделу «Малые архитектурные формы» составляют 1 млн 862 тыс. 216 рублей.

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Гость||

Иван привет из пензы!как макарошки поперек не встали?

Гость||

деньги ушли в 2песок"...

Гость||

Одноразовый белозерцев был,ну нечего лет 18 у него в кармане

Гость||

Не нужно изобретать велосипед. Верните скамейки, сделанные по старому типу. Они стояли десятилетия.

Гость||

О, как удобно! От местных алкашей огромное спасибо!

Гость||

Ужас и кошмар. Неужели невозможно сделать нормальные лавочки, ка в прекрасном СССР или на пл. Ленина вдоль сквера?! Архитектора наказать и уволить!

Гость||

Гость писал(a):

Архитектора наказать и уволить!
Ни в коем случае!!! Только сажать...

А ВАМ НРАВЯТСЯ "ВИСЕЛИЦЫ" ПО ГОРОДУ?

Гость||

Там даже деревья не все высадили, как выбитые зубы вид. Лузгин, как принимал объект?!

Гость||

Пахан сидит,а издевательства продолжаются? Ещё может в каждый сквер по дырявому Иван-коню?

Гость||

А что, областной доски почета теперь уже не будет? И куда старую дели?

Гость||

В О Р Ы !

Гость||

Гость писал(a):

Неужели невозможно сделать нормальные лавочки, ка в прекрасном СССР
Что за дурочка пишет? Вечно кривые и поломанные, запачканные-немытые лавки ссср...

Гость||

Гость писал(a):

В О Р Ы !
Ничего не изменилось, как пилили, так и пилят, только деньги в другом месте складывают.

Гость||

Гость писал(a):

Ничего не изменилось, как пилили, так и пилят, только деньги в другом месте складывают.
Скоро к нам в область возвращается Руденский и с ним прочее бочкаревское лерно.

Гость||

Глупомордые будут сидеть на лавочках и кушать ванюшкины сладости.

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Имя: Гость
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