Пензенцы назвали одноразовыми скамейки и столы в сквере на ул. Славы

23.04.2021 | 09:34

Жители Пензы усомнились в надежности конструкций, установленных в рамках благоустройства сквера на улице Славы. Фото и видео, сделанные горожанином, разместили в Instagram-сообществе @penza_novosti.

«Вчера установили вот такие «одноразовые» столы и лавочки на ул. Славы», - прокомментировала интернет-пользовательница.

На видео она толкает конструкции рукой, и те качаются из стороны в сторону.

«Что это за дичь, да они же развалятся моментально!», «Из ЛДСП, что ли? Смехота», - отреагировали подписчики сообщества.

«Бордюром подпереть просто нужно», - пошутил еще один горожанин.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, цена контракта на выполнение работ в сквере составляет 59 млн 486 тыс. 650 рублей (в том числе 40 млн 900 тыс. 330 рублей на благоустройство).

В перечне малых архитектурных форм, которые должны быть установлены в сквере:

- декоративные усеченные стенки;

- велопарковки (6 шт. по 1 539 руб. 70 коп.);

- скамейки «Урсула» (18 шт. по 3 116 руб. 7 коп.);

- скамейки «Подпорная стенка» (8 шт. по 10 814 руб. 59 коп.);

- уличные столы «Горизонталь» (4 шт. по 16 478 руб. 50 коп.);

- урны «Краков» (22 шт. по 3 464 руб. 33 коп.);

- игровые элементы, комплексы и конструкции, теннисные столы, детская горка.

Общие затраты по разделу «Малые архитектурные формы» составляют 1 млн 862 тыс. 216 рублей.