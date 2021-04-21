В сквере на улице Славы приступили к установке игровых элементов

21.04.2021 | 18:31

Спортивная и детская площадки скоро будут радовать посетителей сквера на улице Славы. Рабочие приступили к установке игровых элементов. Общие очертания комплекса только начинают вырисовываться.

«Городок такой, лазить здесь можно», - рассказал мужчина.

Уже ясно, что будет небольшой скалодром с веревочным комплексом, а рядом - основа будущей горки, аттракцион для малышей и песочница для них же. Неподалеку установили стол для пинг-понга.

Изюминка игровой зоны - прорезиненное пружинящее покрытие: ходить приятно, падать не больно.

Взрослые отдыхающие тоже должны оценить изменения, происходящие в сквере. В дополнение к скамейкам, появившимся в прошлом году, устанавливают другие. К тем конструкциям пензенцы отнеслись крайне негативно, что и выразили в неоднократных обсуждениях в социальных сетях.

«Демографию повышают, сажают женщин на холодный бетон», «Под видом, что стильно, а по сути - как для быдла: рейки на бетон положили», - отмечали они.

Иначе выглядят новые скамейки. Их удобство горожане смогут оценить через несколько дней, когда монтаж будет завершен.

Еще одно изменение, произошедшее в сквере, - оттуда исчезла Галерея почета и славы Пензенской области, которую традиционно обновляли ко Дню России. В региональном министерстве культуры сообщили, что решается, где теперь будет установлен объект.