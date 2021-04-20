От тополиной аллеи в Богословке ничего не осталось

20.04.2021 | 09:27

В понедельник, 19 апреля, в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры того, что осталось от аллеи в Богословке Пензенского района.

Запись была сделана из автомобиля. Из окон открывается вид на дорогу и пни по обеим сторонам от нее.

«Такая была красота, слезы на глаза наворачиваются», «У нас только рубить могут», «70 лет стояли, могли бы просто макушки убрать», «Специально к родителям ездили по этой аллее», «Кто ж такое совершил?» - прокомментировали пост пензенцы.

Некоторые пользователи отметили, что пух от тополей вызывал аллергию. Теперь на месте вырубленных деревьев могут появиться другие, например липы.

Аллею в Богословке начали вырубать в конце 2020 года. Об этом пензенцы сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Ужас! Это самая сказочная аллея была», «Кошмар какой! Она была так прекрасна», «А там так красиво было. И я ждал снежной зимы, чтобы пролететь там на квадрике» , - пожалели достопримечательность комментаторы.

Видео vk.com/zloj58.