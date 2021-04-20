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Глас народа

От тополиной аллеи в Богословке ничего не осталось

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В понедельник, 19 апреля, в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры того, что осталось от аллеи в Богословке Пензенского района.

Запись была сделана из автомобиля. Из окон открывается вид на дорогу и пни по обеим сторонам от нее.

«Такая была красота, слезы на глаза наворачиваются», «У нас только рубить могут», «70 лет стояли, могли бы просто макушки убрать», «Специально к родителям ездили по этой аллее», «Кто ж такое совершил?» - прокомментировали пост пензенцы.

Некоторые пользователи отметили, что пух от тополей вызывал аллергию. Теперь на месте вырубленных деревьев могут появиться другие, например липы.

Аллею в Богословке начали вырубать в конце 2020 года. Об этом пензенцы сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Ужас! Это самая сказочная аллея была», «Кошмар какой! Она была так прекрасна», «А там так красиво было. И я ждал снежной зимы, чтобы пролететь там на квадрике» , - пожалели достопримечательность комментаторы.

Видео vk.com/zloj58.

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Гость||

А белозерцев вековые ели на московской вырвал это КАК?

Гость||

ЭТО КАК НАЗВАТЬ??????????????????

Гость||

Очень жалко... до слез.... кому помешала красота ?????? От зависти вырубили?

Гость||

Хорошо то как стало! Простор! Наконец то вырубили это старое гнильё в опасной близости к дороге.

Но липы конечно можно посадить, это неплохо.

Гость||

Гость писал(a):

Наваль
Хватит тут про всяких дурачков недобитых писать.

Гость||

Байдон?

Гость||

Только лет 50 нужно подождать, чтобы липы большими стали!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из окон открывается вид на дорогу и пни по обеим сторонам от нее.
Просим предоставить отчёт куда дели этот "валежник", за сколько продали и куда дели деньги.

Гость||

Гость писал(a):

Только лет 50 нужно подождать,
Подождём, куда спешить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Некоторые пользователи отметили, что пух от тополей вызывал аллергию. Теперь на месте вырубленных деревьев могут появиться другие, например липы.
Пух не вызывает аллергию ,вызывает аллергию пыль и пыльца других растений оседающих на пухе. Помимо это не только тополь дает пух но и ольха, и др. деревья. Тополь вдоль дорог более уместен так как дает в разы больше кислорода, липы вдоль дорог бесполезны , к липким листьям липнет грязь и пыль с дорог ,а деревья часто очень сильно поражаться тлей и "текут". Едете с открытым окном и получаете в салон липкую морось от тли. За это варварство кто то должен понести наказание и восстановить полностью аллею за свой счет.

Гость||

Гость писал(a):

Пух не вызывает аллергию ,вызывает аллергию пыль и пыльца других растений оседающих на пухе.
Бла-бла-бла.

Гость писал(a):

Тополь вдоль дорог более уместен так как дает в разы больше кислорода
Не нужно никакого кислорода от посадки придорожной, близлежащие леса луга и поля дают в миллиарды больше его.

Гость||

Гость писал(a):

а деревья часто очень сильно поражаться тлей
Обрабатывать надо.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо то как стало! Простор! Наконец то вырубили это старое гнильё в опасной близости к дороге.

Но липы конечно можно посадить, это неплохо.

Сам ты гнилье. Хоть одно дерево в общественном месте посадил?

Гость||

Гость писал(a):

Тополь вдоль дорог более уместен так как дает в разы больше кислорода, липы вдоль дорог бесполезны , к липким листьям
У тополя самые липкие и мерзкие почки и шелуха от них.

Гость||

Гость писал(a):

Хоть одно дерево в общественном месте посадил?
В Токио нет деревьев. И нет газонов. А живут дольше всех.

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Имя: Гость
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