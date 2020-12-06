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Глас народа | В Пензенском районе вырубили «самую сказочную аллею»

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В субботу, 5 декабря, в социальной сети Instagram появились кадры вырубленных деревьев вдоль дороги в Пензенском районе.

«От Богословки до трассы продолжают вырубать аллею! Зачем? Кому помешала? Такая красивая аллея была», - написал разместивший пост пользователь.

В ролике - заснеженные обочины, вдоль которых лежат ветви и срубленные стволы.

Комментировавшие видео пользователи отметили, что деревья на аллее были в плохом состоянии, некоторые даже опасно накренились и поэтому подлежали вырубке. С таким мнением согласились не все.

Большая часть пензенцев пожалела об уничтожении местной достопримечательности.

«Ужас! Это самая сказочная аллея была», «Кошмар какой! Она была так прекрасна», «А там так красиво было. И я ждал снежной зимы, чтобы пролететь там на квадрике», «Для начала бы провели опрос жителей города, прежде чем принимать такое решение», «Какая красивая аллея была. Летом, осенью красота. Ездили и любовались. Как руки не отсохли у тех, кто вырубал», - написали они.

Также комментаторы задались вопросами, что же посадят взамен вырубленных деревьев и появится ли там растительность вообще. В настоящий момент место остается «лысым и голым».

Видео www.instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

Глупомордый никак не успокоиться

Гость||

Чего-нибудь соорудить собрались,иначе зачем им эта аллея???

Гость||

Новый жилой комплекс?

Гость||

Рептилоидам чиновникам деревья не нужны.

Гость||

Если кому то не хватает адреналина и он ищет когда ему на голову рухнет старое, гнилое дерево, милости просим в Военный городок, прогуляться по забытым богом и чинушами разбитым дорогам.

Гость||

Вырубили и вырубили,чего теперь.

Гость||

В Лунино администрация вырубила прекрасную аллею из рябин,возле школы, самое мерзкое, что это сажали люди, дети, а сейчас там "голое" место

Гость||

А что же за тварь то такое сделала ??????

Гость||

Эта аллея ведет к бордюрному заводу "гудрок" который работает день и ночь обеспечивая бордюрами всю пенз.обл

Имя: Гость
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