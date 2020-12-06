06.12.2020 | 15:03

В субботу, 5 декабря, в социальной сети Instagram появились кадры вырубленных деревьев вдоль дороги в Пензенском районе.

«От Богословки до трассы продолжают вырубать аллею! Зачем? Кому помешала? Такая красивая аллея была», - написал разместивший пост пользователь.

В ролике - заснеженные обочины, вдоль которых лежат ветви и срубленные стволы.

Комментировавшие видео пользователи отметили, что деревья на аллее были в плохом состоянии, некоторые даже опасно накренились и поэтому подлежали вырубке. С таким мнением согласились не все.

Большая часть пензенцев пожалела об уничтожении местной достопримечательности.

«Ужас! Это самая сказочная аллея была», «Кошмар какой! Она была так прекрасна», «А там так красиво было. И я ждал снежной зимы, чтобы пролететь там на квадрике», «Для начала бы провели опрос жителей города, прежде чем принимать такое решение», «Какая красивая аллея была. Летом, осенью красота. Ездили и любовались. Как руки не отсохли у тех, кто вырубал», - написали они.

Также комментаторы задались вопросами, что же посадят взамен вырубленных деревьев и появится ли там растительность вообще. В настоящий момент место остается «лысым и голым».

Видео www.instagram.com/penza_novosti.