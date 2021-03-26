Сетевое издание|18+|Пятница|26 мар 2021|15:30
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Глас народа | Улицу Ростовскую в Пензе заливает, несмотря на откачивание воды

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В пятницу, 26 марта, жительница Пензы пожаловалась на залитую талыми водами улицу Ростовскую, по которой не только ходить, но и ездить невозможно.

«В частном секторе по дороге на улице Ростовской постоянный потоп. Я иногда здесь езжу, объезжая пробки, но там нет ни асфальта, ни нормальной дороги - сплошная речка. Эта проблема существует уже третий год!» - написала горожанка в соцсети, приложив запись, где видно превратившуюся в озеро дорогу.

Комментируя ее пост, пензенцы подтвердили, что «там каждую весну так».

«Эта проблема не третий год, а лет 20 уже. Да, и мост еще в Междуречье покажите, а то все обещают его ремонтом заняться наши власти, но так с 2015 года ничего не сдвинулось. А мост сыплется в прямом смысле этого слова», «Эта проблема всю жизнь там! Выросла на этой улице, каждую весну, осень эта проблема», - признали пользователи.

Один из них отметил, что накануне «видел там водокачку, ездил лужи выкачивал».

Вопрос об откачивании талых вод с улиц Пензы, в частности с Ростовской, обсуждался 26 марта на сессии в городской думе.

«Ростовскую качаем каждый день начиная с обеда. Пора горячая, машины работают круглосуточно», - пояснил мэр Андрей Лузгин.

Видео @58ya_yulya58, www.instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

Ростовскую качаем каждый день начиная с обеда. Пора горячая, машины работают круглосуточно», - пояснил мэр Андрей Лузгин.

Надо не качать, а откачивать именно поэтому не получается.

Гость||

Врет пензячка, которая иногда объезжает пробки по улице Ростовская. Проблема существует далеко не третий год, а почти три десятилетия,с тех пор как жильцы близлежащих домов засыпали овраг, справа от дороги, который собирал талые воды. Во времена СССР через этот овраг мостик деревянный был. Как овраг завалили, начались проблемы.

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