В пятницу, 26 марта, жительница Пензы пожаловалась на залитую талыми водами улицу Ростовскую, по которой не только ходить, но и ездить невозможно.
«В частном секторе по дороге на улице Ростовской постоянный потоп. Я иногда здесь езжу, объезжая пробки, но там нет ни асфальта, ни нормальной дороги - сплошная речка. Эта проблема существует уже третий год!» - написала горожанка в соцсети, приложив запись, где видно превратившуюся в озеро дорогу.
Комментируя ее пост, пензенцы подтвердили, что «там каждую весну так».
«Эта проблема не третий год, а лет 20 уже. Да, и мост еще в Междуречье покажите, а то все обещают его ремонтом заняться наши власти, но так с 2015 года ничего не сдвинулось. А мост сыплется в прямом смысле этого слова», «Эта проблема всю жизнь там! Выросла на этой улице, каждую весну, осень эта проблема», - признали пользователи.
Один из них отметил, что накануне «видел там водокачку, ездил лужи выкачивал».
Вопрос об откачивании талых вод с улиц Пензы, в частности с Ростовской, обсуждался 26 марта на сессии в городской думе.
«Ростовскую качаем каждый день начиная с обеда. Пора горячая, машины работают круглосуточно», - пояснил мэр Андрей Лузгин.
Видео @58ya_yulya58, www.instagram.com/penza_novosti.
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Ростовскую качаем каждый день начиная с обеда. Пора горячая, машины работают круглосуточно», - пояснил мэр Андрей Лузгин.
Надо не качать, а откачивать именно поэтому не получается.