26.03.2021 | 15:02

В пятницу, 26 марта, жительница Пензы пожаловалась на залитую талыми водами улицу Ростовскую, по которой не только ходить, но и ездить невозможно.

«В частном секторе по дороге на улице Ростовской постоянный потоп. Я иногда здесь езжу, объезжая пробки, но там нет ни асфальта, ни нормальной дороги - сплошная речка. Эта проблема существует уже третий год!» - написала горожанка в соцсети, приложив запись, где видно превратившуюся в озеро дорогу.

Комментируя ее пост, пензенцы подтвердили, что «там каждую весну так».

«Эта проблема не третий год, а лет 20 уже. Да, и мост еще в Междуречье покажите, а то все обещают его ремонтом заняться наши власти, но так с 2015 года ничего не сдвинулось. А мост сыплется в прямом смысле этого слова», «Эта проблема всю жизнь там! Выросла на этой улице, каждую весну, осень эта проблема», - признали пользователи.

Один из них отметил, что накануне «видел там водокачку, ездил лужи выкачивал».

Вопрос об откачивании талых вод с улиц Пензы, в частности с Ростовской, обсуждался 26 марта на сессии в городской думе.

«Ростовскую качаем каждый день начиная с обеда. Пора горячая, машины работают круглосуточно», - пояснил мэр Андрей Лузгин.

Видео @58ya_yulya58, www.instagram.com/penza_novosti.