Общество

Мэра Пензы попросили активнее заниматься откачкой талых вод

Печать

В пятницу, 26 марта, на сессии городской думы обсудили деятельность служб по очистке и вывозу снега в Пензе, а также откачке воды в период его таяния.

Один из депутатов поинтересовался у мэра Андрея Лузгина, в чем причина неудовлетворительной работы.

Отвечая на вопрос, мэр отметил нехватку снегоуборочной техники, низкую заработную плату сотрудников МУП «Пензадормост», а также помехи в виде припаркованных машин жителей и обильные осадки.

Народные избранники попросили грамотно организовать работу весной. Основная проблема сейчас - скопление воды из-за не вывезенного вовремя и тающего снега. Особое внимание они предложили уделить улицам Лядова, Рябова, Ростовской и Калинина.

«Ростовскую качаем каждый день начиная с обеда. Пора горячая, машины работают круглосуточно», - пояснил Андрей Лузгин.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Дайте ему еще три премии, тогда точно откачает!

Гость||

Вода скапливается на Калинина из-за ивановских бордюров и отсутствия ливневок. Уровень асфальта намного ниже, чем должен быть, со старыми бордюрами таких проблем никогда не было!

Гость||

Что может грамотно организовать бухгалтер из сельхоз академии? Не смешите!

Гость||

Стесняюсь спросить, а что мешает платить сотрудникам Дормоста достойную зарплату? И город был бы чистый, и людей не нужно было бы кнутом выгонять на так называемые субботники!

Гость||

А куда делась техника, о которой так бодро Лузга отчитывался по осени?

Гость||

Он разве не сидит?

Гость||

мэр отметил нехватку снегоуборочной техники, низкую заработную плату сотрудников МУП «Пензадормост»

Маленькие? У вас средняя 30 000 р, кто врёт?

Гость||

Ни чего он откачивать не будет, его дни в должности мэра сочтены он это понимает. Дай бог, чтоб вслед за подтяжками на Петровке 38 не уехал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Отвечая на вопрос, мэр отметил нехватку снегоуборочной техники
Осенью рапортовал что всего в достатке.

Гость||

Болтун и врун. На Ростовской не качают.

В прошлом году помпы ставили, но видимо своровали их за год

Гость||

Какие откачки? вы посмотрите на него он же ноль.

Гость||

А правда говорят, что наша уборочная технику вся уехала в Краснодарский край? типа там тендер по уборке выиграли?

Гость||

Он Всё понял)

Надо работать...и работать для народа. И на поляне растут хорошие ягоды.

Гость||

Какие интересно обильные осадки?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте