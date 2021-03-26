Мэра Пензы попросили активнее заниматься откачкой талых вод

26.03.2021 | 12:15

В пятницу, 26 марта, на сессии городской думы обсудили деятельность служб по очистке и вывозу снега в Пензе, а также откачке воды в период его таяния.

Один из депутатов поинтересовался у мэра Андрея Лузгина, в чем причина неудовлетворительной работы.

Отвечая на вопрос, мэр отметил нехватку снегоуборочной техники, низкую заработную плату сотрудников МУП «Пензадормост», а также помехи в виде припаркованных машин жителей и обильные осадки.

Народные избранники попросили грамотно организовать работу весной. Основная проблема сейчас - скопление воды из-за не вывезенного вовремя и тающего снега. Особое внимание они предложили уделить улицам Лядова, Рябова, Ростовской и Калинина.

«Ростовскую качаем каждый день начиная с обеда. Пора горячая, машины работают круглосуточно», - пояснил Андрей Лузгин.