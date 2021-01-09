09.01.2021 | 11:26

В пятницу, 8 января, пензенский водитель поделился в социальной сети «ВКонтакте» записью с видеорегистратора. Камера запечатлела «бессмертного» пешехода, пересекающего проезжую часть улицы Пушкина.

Инцидент произошел в 17:32. На кадрах – темная улица, светофор дает зеленый свет автомобилистам. Владелец машины приближается к пешеходному переходу и притормаживает, пропуская мужчину, внезапно шагнувшего на проезжую часть.

Нарушитель будто не замечает двигающийся в обоих направлениях транспорт, идет уверенно, не поворачивая головы, не убеждаясь в безопасности.

«Многие в Пензе верят в свое бессмертие. А потом водитель виноват», «Сохранился и пошел», «Пешеходы считают, что мы их видим в темное время суток», - прокомментировали происшествие пользователи.

Подобные нарушения правил дорожного движения пешеходами в областном центре нередки. Случается, что горожане рискуют не только своей жизнью, но и жизнью детей. Так, вечером 9 декабря в микрорайоне Шуист женщина пересекла проезжую часть в неположенном месте, толкая санки с сидящим в них малышом.

Видео vk.com/sova_penza.