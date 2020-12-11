11.12.2020 | 09:15

Пензенцы осудили женщину, нарушившую ПДД с риском для жизни своего ребенка.

Инцидент произошел в микрорайоне Шуист вечером в среду, 9 декабря, а на следующий день видеофиксацию разместили в сообществе «АВТОХАМ | Авто Пенза | ДТП | Водители» во «ВКонтакте».

На записи женщина перевозит через проезжую часть на улице Клары Цеткин девочку, сидящую в санках. Пешеходного перехода в этом месте нет, до светофора - менее 50 метров. Движение транспорта оживленное. Тем не менее женщина уверенно ступает на дорогу, пересекает одну полосу и притормаживает лишь потому, что по второй едут машины.

«Зато ребенок в маске. Ему ничего не угрожает. Наверно», - саркастически отметил автор поста.

В комментариях пензенцы возмутились опрометчивостью поступка, не пожалев нелестных слов для нарушительницы.

В ноябре 2011 года в Пензе погибла полуторагодовалая девочка, которую нетрезвые родители везли на санках через проезжую часть. Она попала под колеса МАЗа, проехавшего на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Окружной и Воронова.