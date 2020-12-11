Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|10:58
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Глас народа | На Шуисте женщина с ребенком в санках бросилась под колеса

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Пензенцы осудили женщину, нарушившую ПДД с риском для жизни своего ребенка.

Инцидент произошел в микрорайоне Шуист вечером в среду, 9 декабря, а на следующий день видеофиксацию разместили в сообществе «АВТОХАМ | Авто Пенза | ДТП | Водители» во «ВКонтакте».

На записи женщина перевозит через проезжую часть на улице Клары Цеткин девочку, сидящую в санках. Пешеходного перехода в этом месте нет, до светофора - менее 50 метров. Движение транспорта оживленное. Тем не менее женщина уверенно ступает на дорогу, пересекает одну полосу и притормаживает лишь потому, что по второй едут машины.

«Зато ребенок в маске. Ему ничего не угрожает. Наверно», - саркастически отметил автор поста.

В комментариях пензенцы возмутились опрометчивостью поступка, не пожалев нелестных слов для нарушительницы.

В ноябре 2011 года в Пензе погибла полуторагодовалая девочка, которую нетрезвые родители везли на санках через проезжую часть. Она попала под колеса МАЗа, проехавшего на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Окружной и Воронова.

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Гость||

В этом месте часто люди переходят дорогу, там, уже дано переход пешеходный нужен, удобно переходить когда идешь из детского сада .

Гость||

Гость писал(a):

В этом месте часто люди переходят дорогу, там, уже дано переход пешеходный нужен, удобно переходить когда идешь из детского сада .
Вы наверное совсем свои мозги засушили. Там переход в пяти шагах впереди.

Гость||

Ковидиотка!!! У народа конечно мозги уже плавятся от всего того, что происходит вокруг: повышение цен на ЖКХ, продукты, снижение доходов, безработица и прочее и прочее и прочее.

Как говорится богатые богатеют, а бедные беднеют и не только в финансовом плане.

Гость||

Гость писал(a):

Ковидиотка!!! У народа конечно мозги уже плавятся
У тебя уже загнили?

Гость||

Гость писал(a):

У тебя уже загнили?
Неа ))) пока всё норм! А как твоё здоровье, загнивающий ты наш?

Имя: Гость
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