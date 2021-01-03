03.01.2021 | 12:57

Вечером в субботу, 2 января, жительница Кузнецка, пожелавшая остаться неизвестной, опубликовала пост в местной группе соцсети «ВКонтакте» с целью привлечь внимание к роддому.

«Складывается впечатление, что в тюрьме заключенные проживают с гораздо большим комфортом, чем в родильном доме города Кузнецка. На кроватях спать невозможно, они, наверное, еще с 80-х годов некоторые там остались, а вот ВОДЕ хочу отдать отдельное внимание. ВОДА - ЭТО, НАВЕРНОЕ, САМОЕ ХУДШЕЕ.

Проще не мыться совсем, потому что смысла особого нет - ходить пахнуть канализационным г...ном или просто ходить пахнуть естественно, с грязной головой) И это не только мое мнение. Так вот вопрос: почему это все замалчивают? Улучшить элементарные условия в ЕДИНСТВЕННОМ роддоме - это что-то сверхзапредельное», - пожаловалась женщина.

Она отметила, что, прежде чем сетовать на невысокую рождаемость в городе, необходимо создать человеческие условия в родильном доме, а не делать вид, что все и так хорошо.

Комментируя пост, многие пользовательницы поддержали автора, указав, что вода к тому же почти всегда холодная и ею невозможно подмывать малыша.

Нашлись и те, кто посчитал слова кузнечанки преувеличением.

«В данный момент нахожусь в роддоме... Про воду согласна, теплую воду дождешься через раз, в остальном нет. Нормальный персонал, кровати нормальные, не скрипят. Отношение тоже не плохое, хорошее. Вы думаете, в Пензе условия лучше? Ну так вперед и с песней», - высказалась другая подписчица паблика.

Еще один комментатор сообщил, что более 20 лет назад началось строительство нового роддома, но со временем это здание перешло в частные руки.

«Там бегают дети из подростковых банд «Гулливера» и разводят костры, были пожары. На территории стадиона планируется строить новое медучреждение, несмотря на протесты жителей», - рассказал он.

На качество воды в кузнецком роддоме женщины жаловались и раньше: например, в апреле 2019 года.

«Нет, ну ладно в квартирах, все уже привыкли, что приходится менять фильтры еженедельно и возить воду для питья и стирки белого белья с родника. Но не в роддоме же с грудничками!!! Где должно быть все стерильно. И она не проходит, нереально дождаться, когда она пройдет до чистого. Посуда черная, ногти от этой воды черные. Фу», - написала тогда одна из женщин.