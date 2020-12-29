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Глас народа | Кузнечане пожаловались на играющих в торговом центре подростков

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Посетители торгового центра «Гулливер» в Кузнецке уже долго время жалуются на безнадзорных подростков, превративших коридоры и кафетерий в игровую площадку.

По словам кузнечан, школьники 12-13 лет «скачут как мартышки», «рыгают», «плюются» и мимо них невозможно пройти. Кроме того, подростки курят вейп на глазах у взрослых и агрессивно реагируют на замечания.

«Уже были случаи правонарушений и суицида среди постоянных посетителей торгового центра. Сейчас, перед Новым годом там вечерами стихийное нашествие подростков из разных районов города», - написал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читатель.

Кузнечане неоднократно просили городские власти организовать рейды правоохранителей по «Гулливеру». Тем более что подростки, согласно последним изменениям в постановлении губернатора о введении режима повышенной готовности, без сопровождения взрослых не могут посещать торговые центры. Однако несовершеннолетние горожане продолжают привлекать внимание и вызывать возмущение покупателей.

«Нынешней молодежи пойти некуда - вопрос к администрации! Везде все занятия платные! Не каждые родители могут себе позволить, чтобы их ребенок ходил на борьбу или танцы, вот и ходят по торговым центрам, встречаются, общаются», - констатировал участник группы «Подслушано в Кузнецке», где регулярно появляются посты о подростках, развлекающихся в «Гулливере».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Фарту масти! АУЕ! Пуцлер - югенд. Малолетние отряды боевых пидарасов им. Деда Кабая

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Нынешней молодежи пойти некуда - вопрос к администрации! Везде все занятия платные! Не каждые родители могут себе позволить, чтобы их ребенок ходил на борьбу или танцы, вот и ходят по торговым центрам, встречаются, общаются», - констатировал участник группы «Подслушано в Кузнецке», где регулярно
Не надо ля-ля, кто хочет, всегда найдет чем заняться.

Гость||

деревня, она и в Африке деревня

Гость||

В Саратове есть такой прославившийся на всю страну ТЦ "Победа". Ауешники настолько сильно вросли в этот ТЦ, что ежедневно терроризировали посетителей мелким рэкетом, хулиганством, избиением. Курировал их и получал свою "отметку" дважды судимый гражданин 30 лет. Охрана была в доле, либо не хотела связываться с несовершеннолетними. Очередной эпизод рэкета и избиения посетителей ТЦ "Победа" получил широкую огласку сначала в Интернете, а потом и по телевидению, малолетние преступники были вычислены интернет-сообществом, опубликованы их адреса проживания и номера телефонов, после чего банды малолетних преступников из ТЦ пропали, а 30-летний дважды судимый гражданин-куратор отправился на третью ходку.

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