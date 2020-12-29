29.12.2020 | 15:31

Посетители торгового центра «Гулливер» в Кузнецке уже долго время жалуются на безнадзорных подростков, превративших коридоры и кафетерий в игровую площадку.

По словам кузнечан, школьники 12-13 лет «скачут как мартышки», «рыгают», «плюются» и мимо них невозможно пройти. Кроме того, подростки курят вейп на глазах у взрослых и агрессивно реагируют на замечания.

«Уже были случаи правонарушений и суицида среди постоянных посетителей торгового центра. Сейчас, перед Новым годом там вечерами стихийное нашествие подростков из разных районов города», - написал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читатель.

Кузнечане неоднократно просили городские власти организовать рейды правоохранителей по «Гулливеру». Тем более что подростки, согласно последним изменениям в постановлении губернатора о введении режима повышенной готовности, без сопровождения взрослых не могут посещать торговые центры. Однако несовершеннолетние горожане продолжают привлекать внимание и вызывать возмущение покупателей.

«Нынешней молодежи пойти некуда - вопрос к администрации! Везде все занятия платные! Не каждые родители могут себе позволить, чтобы их ребенок ходил на борьбу или танцы, вот и ходят по торговым центрам, встречаются, общаются», - констатировал участник группы «Подслушано в Кузнецке», где регулярно появляются посты о подростках, развлекающихся в «Гулливере».