Сетевое издание|18+|Пятница|3 мая 2024|21:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенской области аварии за сутки унесли жизни четырех человек

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


За сутки в Пензенской области случилось 3 смертельных дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензенской области аварии за сутки унесли жизни четырех человек

В четверг, 2 мая, в 21:15 на 18-м километре трассы Кузнецк - Марьевка 45-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2109, допустил съезд с дороги. Машина опрокинулась, водитель скончался на месте от травм.

Ранее стало известно, что в 9:30 того же дня на 23-м километре дороги Пенза - Шемышейка, неподалеку от поселка Янго-Пря Шемышейского района, столкнулись Ford Focus и УАЗ-390944.

В Пензенской области аварии за сутки унесли жизни четырех человек

Сообщение о заблокированных в обеих машинах людях поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр.

В Пензенской области аварии за сутки унесли жизни четырех человек

Специалисты прибыли на место и вместе с сотрудниками ФПС с помощью гидравлического инструмента освободили 2 пострадавших и извлекли тела 2 погибших - 41-летней пассажирки отечественного автомобиля и 73-летнего водителя иномарки. Водителя и еще одну пассажирку УАЗа, 35-летнюю женщину, медики после оказания помощи отпустили.

В Пензенской области аварии за сутки унесли жизни четырех человек

«Также спасатели устранили опасность возгорания аварийного автомобиля и другие вторичные поражающие факторы», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

В ночь на пятницу, 3 мая, случилась еще одна трагедия. В 3:20 на 10-м километре дороги, соединяющей села Нижняя и Верхняя Елюзань в Городищенском районе, слетела в кювет и опрокинулась «Лада-Приора». 27-летний водитель погиб.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото № 1, 2 УГИБДД, фото № 3, 4, 5 ГБУ «ППСЦ»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте