В Пензенской области аварии за сутки унесли жизни четырех человек

03.05.2024 | 13:27

За сутки в Пензенской области случилось 3 смертельных дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В четверг, 2 мая, в 21:15 на 18-м километре трассы Кузнецк - Марьевка 45-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2109, допустил съезд с дороги. Машина опрокинулась, водитель скончался на месте от травм.

Ранее стало известно, что в 9:30 того же дня на 23-м километре дороги Пенза - Шемышейка, неподалеку от поселка Янго-Пря Шемышейского района, столкнулись Ford Focus и УАЗ-390944.

Сообщение о заблокированных в обеих машинах людях поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр.

Специалисты прибыли на место и вместе с сотрудниками ФПС с помощью гидравлического инструмента освободили 2 пострадавших и извлекли тела 2 погибших - 41-летней пассажирки отечественного автомобиля и 73-летнего водителя иномарки. Водителя и еще одну пассажирку УАЗа, 35-летнюю женщину, медики после оказания помощи отпустили.

«Также спасатели устранили опасность возгорания аварийного автомобиля и другие вторичные поражающие факторы», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

В ночь на пятницу, 3 мая, случилась еще одна трагедия. В 3:20 на 10-м километре дороги, соединяющей села Нижняя и Верхняя Елюзань в Городищенском районе, слетела в кювет и опрокинулась «Лада-Приора». 27-летний водитель погиб.