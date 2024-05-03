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Криминал

Чтобы быстрее добраться до дома, сельчанин угнал автомобиль

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В полицию обратился 53-летний житель Сердобска, у которого пропал автомобиль. Мужчина рассказал, что припарковал ВАЗ-2107 около дома, а через некоторое время обнаружил, что его нет.

Полицейские нашли угнанную «семерку» на улице Торговой в поселке Зеленый Дол, а рядом с ней находился и сам угонщик - 36-летний мужчина, ранее судимый.

Он откровенно рассказал, что возвращался домой и увидел ВАЗ. Дверь машины была незаперта, а в замке торчал ключ зажигания.

Желание побыстрее оказаться в родных стенах толкнуло сельчанина на криминальный поступок: он сел за руль, запустил двигатель и отправился в путь.

На угонщика возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, он может лишиться свободы на срок до 5 лет.

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