Момент смертельного ДТП на шемышейской трассе попал на видео

В Сети появилась видеозапись момента автокатастрофы, произошедшей в Шемышейском районе в четверг, 2 мая.
На 23-м километре трассы Пенза - Шемышейка столкнулись Ford Focus и УАЗ, который в народе называют «буханкой». 41-летняя пассажирка отечественного автомобиля и 73-летний водитель иномарки погибли на месте.
На кадрах видно, что Ford движется от Пензы в сторону Шемышейки. Он обгоняет автомобиль, на котором закреплен видеорегистратор, по встречной полосе. Затем машина начинает перестраиваться, но неожиданно делает зигзаг с выездом на встречку, и в ее левый бок врезается едущий навстречу УАЗ.
От удара «буханка» переворачивается на бок, а иномарка улетает под откос.
«Запоздал с перестроением. А может, и объехать что-то хотел. Но, увы, теперь этого никто не узнает», - прокомментировал поступок водителя иномарки один из подписчиков.
«Он после обгона еще метров на 30 по встречной полосе оторвался, места и времени для возврата на свою полосу было в достатке. Тут такое ощущение, что отвлекся на что-то - в телефон или в зеркало заднего вида смотрел, а когда увидел в лоб летящий УАЗ, по тормозам бить начал, отсюда виляние перед столкновением», - дал свое видение ситуации другой участник обсуждения.
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