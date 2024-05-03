Момент смертельного ДТП на шемышейской трассе попал на видео

03.05.2024 | 08:39

В Сети появилась видеозапись момента автокатастрофы, произошедшей в Шемышейском районе в четверг, 2 мая.

На 23-м километре трассы Пенза - Шемышейка столкнулись Ford Focus и УАЗ, который в народе называют «буханкой». 41-летняя пассажирка отечественного автомобиля и 73-летний водитель иномарки погибли на месте.

На кадрах видно, что Ford движется от Пензы в сторону Шемышейки. Он обгоняет автомобиль, на котором закреплен видеорегистратор, по встречной полосе. Затем машина начинает перестраиваться, но неожиданно делает зигзаг с выездом на встречку, и в ее левый бок врезается едущий навстречу УАЗ.

От удара «буханка» переворачивается на бок, а иномарка улетает под откос.

«Запоздал с перестроением. А может, и объехать что-то хотел. Но, увы, теперь этого никто не узнает», - прокомментировал поступок водителя иномарки один из подписчиков.

«Он после обгона еще метров на 30 по встречной полосе оторвался, места и времени для возврата на свою полосу было в достатке. Тут такое ощущение, что отвлекся на что-то - в телефон или в зеркало заднего вида смотрел, а когда увидел в лоб летящий УАЗ, по тормозам бить начал, отсюда виляние перед столкновением», - дал свое видение ситуации другой участник обсуждения.