Соцсети: Погоня в Каменке завершилась серьезным ДТП

01.05.2024 | 12:13

В среду, 1 мая, пензенцы сообщили о серьезном ДТП на улице Гражданской в Каменке. В аварии пострадали несколько человек.

Фото и видео с места инцидента появились в соцсети «ВКонтакте». На кадрах - лежащая на крыше легковушка с измятым кузовом. Мужчина за кадром поясняет, что за машиной - пострадавшая в аварии девушка.

«Водитель был пьяный. За ним гналась полиция. В итоге пострадали 2 человека: один отделался ушибами, второй - в тяжелом состоянии», - сообщается в посте.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

В Пензенской области регулярно проводятся рейды по выявлению нетрезвых водителей. Цель мероприятий - профилактика ДТП с участием таких автомобилистов. Так, 14 и 15 апреля за вождение в подобном состоянии задержали 50 человек. На них составили протоколы.

Фото 2 vk.com/sova_penza.