Сетевое издание|18+|Среда|1 мая 2024|20:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Соцсети: Погоня в Каменке завершилась серьезным ДТП

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 1 мая, пензенцы сообщили о серьезном ДТП на улице Гражданской в Каменке. В аварии пострадали несколько человек.

Фото и видео с места инцидента появились в соцсети «ВКонтакте». На кадрах - лежащая на крыше легковушка с измятым кузовом. Мужчина за кадром поясняет, что за машиной - пострадавшая в аварии девушка.

«Водитель был пьяный. За ним гналась полиция. В итоге пострадали 2 человека: один отделался ушибами, второй - в тяжелом состоянии», - сообщается в посте.

Соцсети: Погоня в Каменке завершилась серьезным ДТП

На данный момент официальной информации о случившемся нет. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

В Пензенской области регулярно проводятся рейды по выявлению нетрезвых водителей. Цель мероприятий - профилактика ДТП с участием таких автомобилистов. Так, 14 и 15 апреля за вождение в подобном состоянии задержали 50 человек. На них составили протоколы.

Фото 2 vk.com/sova_penza.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео группы «Сарафанное радио: Сова Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте