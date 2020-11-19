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Общество

В Пензе в декабре откроются 70 елочных базаров

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Несмотря на все сомнения, елочные базары в Пензе откроются - договоры на их размещение заключены. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе администрации.

Торговля хвойными деревьями на этих точках разрешена с 1 по 31 декабря, однако фактически предприниматели планируют начать работу с 12-го. Они обещают, что цена сосны составит от 350 рублей за метр, ели - от 400.

«Рекомендуем жителям города покупать новогодние сосны и ели на легальных торговых точках, имеющих договор на право размещения, всю необходимую информацию о происхождении и качестве хвойных деревьев», - посоветовали в мэрии.

Елочные базары разместятся по следующим адресам:

ул. Циолковского, 3; ул. Лядова, 32, 36; ул. Рахманинова, 27, 41; проспект Строителей, 25, 37, 40, 60а, 80а, 97, 134а, 154а, 170; ул. Ладожская, 109; ул. Аустрина, 139, 152Б; проспект Победы, 17, 24, 99, 109, 126; ул. 65 лет Победы, 3; ул. Гагарина, 28; ул. Шмидта, 4;

ул. Антонова, 9а, 15, 47; ул. Кл. Цеткин, 13, 25, 55; ул. Коннозаводская, 2в; ул. Луначарского, 8, 10, 42, 53а; ул. Ново-Казанская, 18а; ул. Герцена, 7; ул. Чаадаева, 93а;

ул. 8 Марта, 7а, 25; ул. Карпинского, 1, 2, 8, 37, 39; ул. Кулакова, 10; ул. Пушкина, 15, 43а, ул. Пушкина/Бекешская; ул. Коммунистическая, 35; ул. Бакунина/Ставского, 12; ул. Островского, 70Б; ул. Суворова, 166; ул. М. Горького/Урицкого, 45в;

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