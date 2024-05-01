На трассе в Каменском районе столкнулись 3 автомобиля

В среду, 1 мая, на 220-м километре трассы Р-208 Тамбов - Пенза в Каменском районе столкнулись 3 автомобиля: 2 легковых и 1 грузовой.
Последствия аварии попали в объектив видеокамеры. Кадры опубликовали в телеграм-канале.
От удара одну из легковых машин вынесло на обочину. Вторая оказалась в кювете, у нее деформирован кузов. Грузовой автомобиль развернуло поперек дороги, он перекрыл полосу движения.
О пострадавших не сообщается. Официальной информации о происшествии пока нет.
В ФКУ «Поволжуправтодор» предупредили водителей о том, что на этом участке трассы затруднено движение.
«Действует реверс в связи с ликвидацией последствий ДТП», - пояснили в ФКУ.
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