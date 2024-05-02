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Глас народа

На улице Чкалова в Пензе деревья превратили в обрубки

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На улице Чкалова в Пензе активно обрезают распустившиеся деревья, сообщила читательница PenzaInform.ru.

На улице Чкалова в Пензе деревья превратили в обрубки

«Предполагаю, что все лето мы будем любоваться голыми стволами без зелени. Кто может пояснить, почему деревья не обрезали осенью или ранней весной, а делают это сейчас? И следит ли кто-нибудь за обликом города в целом и адекватностью принимаемых мер по обрезке деревьев в частности?» - поинтересовалась пензячка.

Она прислала в редакцию фотографии, сделанные вечером в четверг, 2 мая. На них запечатлены последствия работы коммунальщиков: превращенные в обрубки деревья и ветки с зелеными листьями на земле.

На улице Чкалова в Пензе деревья превратили в обрубки

«Создается впечатление, что никому ни до чего нет дела», - констатировала читательница PenzaInform.ru.

На улице Чкалова в Пензе деревья превратили в обрубки

Горожане, обсуждая обрезку в Telegram, высказали предположение, что в этом году ее не успели сделать вовремя, но все равно решили выполнить запланированную работу.

«Оставьте их [деревья] в покое на пару лет, вырастут прекрасные зеленые кроны ясеней», «Отстаньте от деревьев!» - высказались пензенцы.

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