На улице Чкалова в Пензе деревья превратили в обрубки

02.05.2024 | 20:37

На улице Чкалова в Пензе активно обрезают распустившиеся деревья, сообщила читательница PenzaInform.ru.

«Предполагаю, что все лето мы будем любоваться голыми стволами без зелени. Кто может пояснить, почему деревья не обрезали осенью или ранней весной, а делают это сейчас? И следит ли кто-нибудь за обликом города в целом и адекватностью принимаемых мер по обрезке деревьев в частности?» - поинтересовалась пензячка.

Она прислала в редакцию фотографии, сделанные вечером в четверг, 2 мая. На них запечатлены последствия работы коммунальщиков: превращенные в обрубки деревья и ветки с зелеными листьями на земле.

«Создается впечатление, что никому ни до чего нет дела», - констатировала читательница PenzaInform.ru.

Горожане, обсуждая обрезку в Telegram, высказали предположение, что в этом году ее не успели сделать вовремя, но все равно решили выполнить запланированную работу.

«Оставьте их [деревья] в покое на пару лет, вырастут прекрасные зеленые кроны ясеней», «Отстаньте от деревьев!» - высказались пензенцы.