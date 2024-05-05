Соцсети: в Сосновоборске автомобиль упал с моста

05.05.2024 | 21:12

В воскресенье, 5 мая, очевидцы сообщили о ДТП в поселке Сосновоборск. На улице Калинина с моста упал автомобиль.

Фото с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлена машина, которая лежит на крыше в воде.

«Внутри находился мужчина и кто-то еще. Погибших нет. Говорят, что водитель не увидел крутой поворот», - сообщается в посте.

Официальной информации о ДТП на данный момент нет.

26 декабря 2023 года в Грабове 42-летний водитель «Шевроле-Нива» потерял управление. Машина врезалась в препятствие, опрокинулась, а затем вылетела с моста. Автомобилист погиб на месте.