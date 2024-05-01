В Пензе туристы оценивают баки с мусором на Соборной площади

01.05.2024 | 13:40

Пензячка Наталья З., которая проводит экскурсии по Соборной площади для туристов из разных городов России, вынуждена рассказывать об объектах культуры рядом с мусорными баками.

Свое возмущение ситуацией горожанка высказала под постом в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко.

«Поставили эти контейнеры возле единственного в России миниатюрного памятника модерна «Башенка насосной станции» (не так давно признана объектом культурного наследия). И как рассказывать экскурсоводу об этой башенке возле баков с мусором? А туристический сезон в разгаре и набирает обороты. Просто стыдно за город перед туристами! Мне, например, сегодня пришлось заниматься с москвичами и саратовцами», - написала Наталья.

Она добавила, что туристы приезжают в областной центр каждый день и их в обязательном порядке знакомят с Соборной площадью и объектами на ней.

Наталья предложила найти для мусорных котейнеров другую локацию, в стороне от маршрутов экскурсий.

«Просьба рассмотреть место установки данных контейнеров с северной стороны Архиерейского дома, с ул. К. Маркса, где имеются и проезд, и кустики, к которым можно было бы приткнуть эти контейнеры, чтобы они не так бросались в глаза», - поделилась идеей пензячка.

Пока ответа на ее обращение нет.

В марте о мусорных баках, которым не место на Соборной площади, сообщал пензенец Александр Геннадьевич.

«На улице Белинского, на дороге у памятника Петру и Февронии, стоит мусорный контейнер, принадлежащий, скорее всего, близлежащему ресторану. Контейнер, часто переполненный, - на таком видном историческом месте, где гуляют гости города, туристы. Необходимо проработать вопрос о перенесении контейнера в другое место и как-то огородить площадку для него, сделать более эстетично», - предложил мужчина.

Представитель управления ЖКХ пообещал, что вопрос о перемещении контейнера рассмотрят весной.

Фото Натальи Завьяловой.