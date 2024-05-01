Сетевое издание|18+|Среда|1 мая 2024|20:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
 

Глас народа

В Пензе туристы оценивают баки с мусором на Соборной площади

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензячка Наталья З., которая проводит экскурсии по Соборной площади для туристов из разных городов России, вынуждена рассказывать об объектах культуры рядом с мусорными баками.

Свое возмущение ситуацией горожанка высказала под постом в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко.

«Поставили эти контейнеры возле единственного в России миниатюрного памятника модерна «Башенка насосной станции» (не так давно признана объектом культурного наследия). И как рассказывать экскурсоводу об этой башенке возле баков с мусором? А туристический сезон в разгаре и набирает обороты. Просто стыдно за город перед туристами! Мне, например, сегодня пришлось заниматься с москвичами и саратовцами», - написала Наталья.

В Пензе туристы оценивают баки с мусором на Соборной площади

Она добавила, что туристы приезжают в областной центр каждый день и их в обязательном порядке знакомят с Соборной площадью и объектами на ней.

В Пензе туристы оценивают баки с мусором на Соборной площади

Наталья предложила найти для мусорных котейнеров другую локацию, в стороне от маршрутов экскурсий.

В Пензе туристы оценивают баки с мусором на Соборной площади

«Просьба рассмотреть место установки данных контейнеров с северной стороны Архиерейского дома, с ул. К. Маркса, где имеются и проезд, и кустики, к которым можно было бы приткнуть эти контейнеры, чтобы они не так бросались в глаза», - поделилась идеей пензячка.

Пока ответа на ее обращение нет.

В марте о мусорных баках, которым не место на Соборной площади, сообщал пензенец Александр Геннадьевич.

«На улице Белинского, на дороге у памятника Петру и Февронии, стоит мусорный контейнер, принадлежащий, скорее всего, близлежащему ресторану. Контейнер, часто переполненный, - на таком видном историческом месте, где гуляют гости города, туристы. Необходимо проработать вопрос о перенесении контейнера в другое место и как-то огородить площадку для него, сделать более эстетично», - предложил мужчина.

Представитель управления ЖКХ пообещал, что вопрос о перемещении контейнера рассмотрят весной.

Фото Натальи Завьяловой.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте