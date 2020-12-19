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Глас народа | В Пензе и Засечном подорожал проезд в автобусе 130-го маршрута

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С субботы, 19 декабря, подорожал проезд в автобусе 130-го маршрута, обслуживающего жителей Пензы и села Засечного. Об этом в редакцию портала PenzaInform сообщила пензячка Наталья.

Маршрут № 130 - межмуниципальный, он соединяет микрорайон села Засечного Пензенского района с областным центром, проходит через Терновку, Западную Поляну и Арбеково. До этого дня поездка по Пензе в 130-м автобусе стоила 23 рубля, по Спутнику - 2.

«На улице Терновского я села в автобус, чтобы съездить на Новозападное кладбище. Протянула 50-рублевую купюру, получила сдачу и не глядя ссыпала ее в кошелек. А вот другая пассажирка, бабулечка из тех, кто считает каждую копейку, заметила разницу и спросила, почему так мало ей вернули денег. Кондуктор объяснила, что с сегодняшнего дня проезд по городу стоит 28 рублей, по Спутнику - 5», - рассказала горожанка.

Свои слова она подкрепила фотографией билета, на котором написано: «Цена 28.00 руб. Маршрут 130».

14 ноября в Пензе повысилась стоимость проезда и провоза багажа на большинстве маршрутов общественного транспорта. В автобусах большого класса цена билета поднялась с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32, однако в 130-м она осталась прежней, так как это не городской маршрут.

Многие пассажиры, пользовавшиеся маршрутным такси № 30, во многом дублировавшим путь 130-го автобуса, отказались от микроавтобусов в пользу автобуса большой вместимости. Однако теперь им все равно придется платить больше, чем раньше.

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Гость||

Го-оспидя, ну вы чего теперь удивляетесь, ну вы ж сами давеча сломя башку бегли голосовать за это! Поделом вам! Хи-хи-хи!

Гость||

жители гетто должны платить!

И помнить, что они живут в селе Засечное, а никак не в Пензе!

Гость||

Вот про что надо задавать вопросы главе государства.

Гость||

Накиньте ещё чирик,буртасы вывезут,со скрипом,но вывезут.

Гость||

так по городу же автобусы 27 руб все. . .почему 28 сделали?

Гость||

Для всех вас справедливая цена 82 рубля за поездку.

Гость||

50 рублей должна быть минимальная цена поездки в автобусе,а в спутник 60.

Гость||

Хватит засечное называть спутником

Гость||

12.47, единый тариф 82 рубля, не меньше.

Гость||

А кто хозяин 130 маршрута?

Гость||

И почему нет маршрута Кузнецк - Арбеково. Или Пачелма - Гидростой?

Имя: Гость
Комментарий:

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