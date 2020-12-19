19.12.2020 | 11:43

С субботы, 19 декабря, подорожал проезд в автобусе 130-го маршрута, обслуживающего жителей Пензы и села Засечного. Об этом в редакцию портала PenzaInform сообщила пензячка Наталья.

Маршрут № 130 - межмуниципальный, он соединяет микрорайон села Засечного Пензенского района с областным центром, проходит через Терновку, Западную Поляну и Арбеково. До этого дня поездка по Пензе в 130-м автобусе стоила 23 рубля, по Спутнику - 2.

«На улице Терновского я села в автобус, чтобы съездить на Новозападное кладбище. Протянула 50-рублевую купюру, получила сдачу и не глядя ссыпала ее в кошелек. А вот другая пассажирка, бабулечка из тех, кто считает каждую копейку, заметила разницу и спросила, почему так мало ей вернули денег. Кондуктор объяснила, что с сегодняшнего дня проезд по городу стоит 28 рублей, по Спутнику - 5», - рассказала горожанка.

Свои слова она подкрепила фотографией билета, на котором написано: «Цена 28.00 руб. Маршрут 130».

14 ноября в Пензе повысилась стоимость проезда и провоза багажа на большинстве маршрутов общественного транспорта. В автобусах большого класса цена билета поднялась с 23 до 27 рублей, в маршрутках - с 27 до 32, однако в 130-м она осталась прежней, так как это не городской маршрут.

Многие пассажиры, пользовавшиеся маршрутным такси № 30, во многом дублировавшим путь 130-го автобуса, отказались от микроавтобусов в пользу автобуса большой вместимости. Однако теперь им все равно придется платить больше, чем раньше.