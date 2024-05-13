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История

История Пензы: Пензенцев обманули при закупке автобусов для города

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Все уже давно привыкли к общественному транспорту, а когда-то автобусы и троллейбусы были для пензенцев большой редкостью. И таких остановок, как, например, на улице Свердлова, не существовало.

Автобусное движение было открыто в Пензе в мае 1926 года. Началось оно с курьеза. Для закупки необходимых машин «Автогужтранспорт» отправил в столицу 2 сотрудников. Ничего не понимающие в автомобилях чиновники приобрели у первого попавшегося нэпмана - частного коммерсанта - два автобуса, заплатив по 10 тысяч рублей за каждый.

Когда они вернулись в Пензу, выяснилось, что предприниматель их обманул, продав старые броневики «Дорман», переделанные под автобусы. Пришлось потратиться еще раз.

К счастью, удалось быстро найти четыре «Фиата» и несколько автобусов АМО. Они ходили от Пензы-I, минуя Советскую площадь и совбольницу, до велозавода. Проезд стоил 10 копеек за остановку, что по тем временам было дорого.

Номеров маршрута на машинах не было - вместо них висели разноцветные таблички. Добираться до нужного места на автобусах приходилось долго, ведь скорость выше 20 км/ч они не развивали. Но зато маршруты связывали отдаленные районы.

В первых автобусах ни о каком комфорте и речи не шло - вместо сидений были деревянные лавки без спинок и, естественно, не имелось поручней. При резких поворотах пассажиры падали.

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