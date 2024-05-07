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Происшествия

В Пензе полиция перекрыла улицу Ладожскую

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Утром во вторник, 7 мая, пензенцев встревожила ситуация в микрорайоне Дальнее Арбеково. Часть улицы Ладожской в районе дома № 110 перекрыли автомобили полиции. Между ними находился автобус большой вместимости, из которого высадили пассажиров. Стражи порядка направляли поток автомобилей в объезд.

Видео с места событий появилось в Сети.

«Кто-нибудь башмаки забыл», - предположил один из комментаторов.

Версия оказалась недалека от истины. Как сообщили сетевому изданию в Управлении Росгвардии по Пензенской области, кондуктор автобуса № 54 обнаружила в салоне оставленную кем-то из пассажиров коробку. Бдительная женщина немедленно сообщила об этом правоохранителям.

«На месте работают специалисты. В случае ложной тревоги движение будет восстановлено, а автобус поедет по маршруту», - рассказали в пресс-службе ведомства.

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Источник — видео «Пенза Новости»
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