В Пензе полиция перекрыла улицу Ладожскую

07.05.2024 | 10:07

Утром во вторник, 7 мая, пензенцев встревожила ситуация в микрорайоне Дальнее Арбеково. Часть улицы Ладожской в районе дома № 110 перекрыли автомобили полиции. Между ними находился автобус большой вместимости, из которого высадили пассажиров. Стражи порядка направляли поток автомобилей в объезд.

Видео с места событий появилось в Сети.

«Кто-нибудь башмаки забыл», - предположил один из комментаторов.

Версия оказалась недалека от истины. Как сообщили сетевому изданию в Управлении Росгвардии по Пензенской области, кондуктор автобуса № 54 обнаружила в салоне оставленную кем-то из пассажиров коробку. Бдительная женщина немедленно сообщила об этом правоохранителям.

«На месте работают специалисты. В случае ложной тревоги движение будет восстановлено, а автобус поедет по маршруту», - рассказали в пресс-службе ведомства.