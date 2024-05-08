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Происшествия

Автобус № 82с задержался в пути из-за одного пассажира

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Утром в среду, 8 мая, автобусу, следовавшему по маршруту № 82с, пришлось задержаться на проспекте Строителей.

«Что-то нашли... Остановка «Библиотека им. Лермонтова». Время 9:30», - написали в Сети горожане, заметившие патрульный автомобиль на проезжей части.

Как оказалось, кто-то из пассажиров забыл в салоне сумку. Действуя по инструкции, кондуктор сообщила о бесхозном предмете в правоохранительные органы, водитель остановил машину.

Спецслужбы прибыли на место, осмотрели сумку, ничего подозрительного не нашли. Перекрывать движение не потребовалось.

Накануне полиция закрыла для проезда участок улицы Ладожской в районе дома № 110. Кондуктор автобуса № 54 обнаружила оставленную кем-то коробку.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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