Автобус № 82с задержался в пути из-за одного пассажира

08.05.2024 | 10:10

Утром в среду, 8 мая, автобусу, следовавшему по маршруту № 82с, пришлось задержаться на проспекте Строителей.

«Что-то нашли... Остановка «Библиотека им. Лермонтова». Время 9:30», - написали в Сети горожане, заметившие патрульный автомобиль на проезжей части.

Как оказалось, кто-то из пассажиров забыл в салоне сумку. Действуя по инструкции, кондуктор сообщила о бесхозном предмете в правоохранительные органы, водитель остановил машину.

Спецслужбы прибыли на место, осмотрели сумку, ничего подозрительного не нашли. Перекрывать движение не потребовалось.

Накануне полиция закрыла для проезда участок улицы Ладожской в районе дома № 110. Кондуктор автобуса № 54 обнаружила оставленную кем-то коробку.