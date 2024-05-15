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Происшествия

В Городище из-за детской шалости сгорел автобус

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Днем в среду, 15 мая, на улице Набережной в Городище сгорел автобус с надписью «Дети». Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Пензенской области в 12:36.

В управлении отметили, что транспортное средство было неэксплуатируемым.

В Городище из-за детской шалости сгорел автобус

На тушение огня выехали 7 сотрудников МЧС на 1 спецмашине. Салон автобуса выгорел, площадь, пройденная огнем, составила 14 кв. м.

В Городище из-за детской шалости сгорел автобус

«По предварительным данным, причиной пожара стала шалость детей», - сообщили в пресс-службе управления.

Ночью 14 мая в поселке Затон Городищенского района из-за неосторожности при курении сгорел жилой дом на улице Колхозной. Погиб мужчина 1959 года рождения.

Источник фото № 3 - ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото № 1, 2 и видео канала «Подслушано Городищенский район»
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