В Городище из-за детской шалости сгорел автобус

15.05.2024 | 15:32

Днем в среду, 15 мая, на улице Набережной в Городище сгорел автобус с надписью «Дети». Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Пензенской области в 12:36.

В управлении отметили, что транспортное средство было неэксплуатируемым.

На тушение огня выехали 7 сотрудников МЧС на 1 спецмашине. Салон автобуса выгорел, площадь, пройденная огнем, составила 14 кв. м.

«По предварительным данным, причиной пожара стала шалость детей», - сообщили в пресс-службе управления.

Ночью 14 мая в поселке Затон Городищенского района из-за неосторожности при курении сгорел жилой дом на улице Колхозной. Погиб мужчина 1959 года рождения.

Источник фото № 3 - ГУ МЧС России по Пензенской области.