На маршруты в Заречном вышли 10 новых автобусов

28.05.2024 | 19:40

В Заречном пополнился автобусный парк. На маршруты № 4 и 5 вышли 10 новых «ЛиАЗов». Об этом во вторник, 28 мая, сообщило Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

«Автобусы адаптированы под перевозку маломобильных горожан: имеют низкий пол, места для крепления инвалидных колясок, устройства связи с водителем», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в машинах имеются информационные табло, установлены камеры видеонаблюдения, чтобы водитель мог контролировать зону вокруг автобуса, следить за посадкой и высадкой пассажиров.

«Автобусы закуплены на средства специального казначейского кредита», - добавили в минцифры.

Благодаря такому кредиту новые машины (речь идет о 79 единицах) получили 12 автотранспортных предприятий Пензенской области. 30 автобусов переданы Кузнецку, 8 - Каменскому району, 6 - Никольскому, по 5 - Нижнеломовскому и Белинскому, по 3 - Башмаковскому, Лопатинскому, Шемышейскому и Земетчинскому, 2 - Спасскому и 1 - Вадинскому.