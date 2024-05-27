В Пензе составили протоколы на водителей автобусов и маршруток

27.05.2024 | 14:01

Сотрудники ГИБДД вновь выявили нарушения, наблюдая за тем, как работают пензенские водители автобусов и маршруток. На территории города прошло очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Автоперевозчик».

Инспекторы проверяли, в каком состоянии находится пассажирский транспорт, а также следили за соблюдением шоферами правил дорожного движения.

Во время рейда было составлено 65 протоколов.

«Из них за нарушение правил перевозки пассажиров - 25 материалов. 12 - за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов загрязняющих веществ», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Алексей Кудашов.

Подобные рейды в областном центре проходят на постоянной основе. В апреле водители на глазах у инспекторов за день нарушили ПДД почти 200 раз.

Сотрудники ГИБДД напоминают: человек, управляющий транспортом с пассажирами в салоне, несет ответственность за их жизнь и здоровье.