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Общество

В Пензе составили протоколы на водителей автобусов и маршруток

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Сотрудники ГИБДД вновь выявили нарушения, наблюдая за тем, как работают пензенские водители автобусов и маршруток. На территории города прошло очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Автоперевозчик».

В Пензе составили протоколы на водителей автобусов и маршруток

Инспекторы проверяли, в каком состоянии находится пассажирский транспорт, а также следили за соблюдением шоферами правил дорожного движения.

В Пензе составили протоколы на водителей автобусов и маршруток

Во время рейда было составлено 65 протоколов.

В Пензе составили протоколы на водителей автобусов и маршруток

«Из них за нарушение правил перевозки пассажиров - 25 материалов. 12 - за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов загрязняющих веществ», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Алексей Кудашов.

В Пензе составили протоколы на водителей автобусов и маршруток

Подобные рейды в областном центре проходят на постоянной основе. В апреле водители на глазах у инспекторов за день нарушили ПДД почти 200 раз.

Сотрудники ГИБДД напоминают: человек, управляющий транспортом с пассажирами в салоне, несет ответственность за их жизнь и здоровье.

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Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
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