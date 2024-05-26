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Общество

В Ахуны намерены пустить 13 больших автобусов

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Жители Пензы в соцсетях продолжают выражать недовольство транспортным обслуживанием Ахун. Они просят власти пустить в микрорайон больше автобусов.

«В Ахуны только на такси можно добраться и из Ахун тоже, и то не факт. В Ахунах и такси может не быть. Такой кошмар продолжается долгое время, но местные власти забили на это, и на жалобы пишут отписки, а итог - общественного транспорта нет! Редкая маршрутка может проехать, когда ей хочется, никого графика нет. Можно ждать маршрутку 2-3 часа, а в итоге все равно уехать на такси, так как маршрутка просто не приехала», - написала на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» пензячка.

Она добавила, что в Ахунах располагаются учебные заведения, тропа здоровья, открытый бассейн, новый жилой квартал, поэтому очень важно наладить транспортное сообщение.

Представитель областного правительства в ответе напомнил, что в настоящий момент реализуется проект «Строительство транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава в Пензенской городской агломерации». Первый шаг уже сделан: закуплено и поставлено 94 троллейбуса.

Также пензенцам в очередной раз сообщили о планах изменить класс машин на маршруте № 93.

Отмечается, что в Ахуны пустят большие автобусы в количестве 13 штук, а маршрутки уберут.

«Проект расписания движения предусматривает интервал движения в час пик не более 12 минут и продолжительность работы до 22:30. Также схема движения маршрута будет продлена до остановки «Пос. Засурье», - разъяснил представитель регионального правительства.

Планируется, что новшество введут до 1 сентября этого года.

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