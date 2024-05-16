Стало известно, за чей счет перекрашивают транспорт в Пензе

В Пензе весь общественный транспорт, который возит пассажиров по регулируемым тарифам, перекрасят в единой цветовой гамме.
Горожан интересует стоимость таких работ.
«Сколько троллейбусов планируют перекрасить в желтый и зеленый цвета? И сколько это будет стоить? И из каких фондов будет оплачена данная операция?» - спросил читатель сетевого издания «ПензаИнформ».
На обращение ответили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
«Оформление общественного транспорта в единой цветовой стилистике направлено на создание уникального и узнаваемого образа региона. При определении цвета окраса принято решение использовать цвета официальной символики региона. Руководителям предприятий-перевозчиков, осуществляющих перевозки по регулируемым тарифам, рекомендовано привести подвижной состав к единой цветовой стилистике», - гласит ответ за подписью директора ГКУ Ларисы Панковой.
Работы перевозчики должны провести за свой счет. Их сроки не указаны.
Прошлой осенью пензенцы жаловались, что их ставит в тупик одинаковый цвет транспорта. «В сумерках издалека троллейбус от автобуса не отличить, непонятно, бежать на него или нет!» - объяснила причину недовольства одна из горожанок.
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