Сетевое издание|18+|Четверг|16 мая 2024|12:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Стало известно, за чей счет перекрашивают транспорт в Пензе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе весь общественный транспорт, который возит пассажиров по регулируемым тарифам, перекрасят в единой цветовой гамме.

Горожан интересует стоимость таких работ.

«Сколько троллейбусов планируют перекрасить в желтый и зеленый цвета? И сколько это будет стоить? И из каких фондов будет оплачена данная операция?» - спросил читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

На обращение ответили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Оформление общественного транспорта в единой цветовой стилистике направлено на создание уникального и узнаваемого образа региона. При определении цвета окраса принято решение использовать цвета официальной символики региона. Руководителям предприятий-перевозчиков, осуществляющих перевозки по регулируемым тарифам, рекомендовано привести подвижной состав к единой цветовой стилистике», - гласит ответ за подписью директора ГКУ Ларисы Панковой.

Работы перевозчики должны провести за свой счет. Их сроки не указаны.

Прошлой осенью пензенцы жаловались, что их ставит в тупик одинаковый цвет транспорта. «В сумерках издалека троллейбус от автобуса не отличить, непонятно, бежать на него или нет!» - объяснила причину недовольства одна из горожанок.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте