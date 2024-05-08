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Общество

В минцифры объяснили участившиеся сигналы от кондукторов

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В минцифры объяснили участившиеся проверки общественного транспорта по сигналам от кондукторов, обнаруживших бесхозные предметы.

Все дело в том, что в городе усилили меры безопасности и провели соответствующие инструктажи с персоналом.

Пассажиров попросили с пониманием отнестись к работе кондукторов и призвали тоже сообщать о подозрительных вещах по следующим телефонам:

- 112 - единый номер экстренных служб;

- 8 (8412) 56-13-21, 8 (8412) 63-50-90 - дежурная служба УМВД по Пензенской области;

- 8 (8412) 68-25-58 - дежурная служба регионального управления Росгвардии.

«В предстоящие майские праздники городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня в штатном режиме», - предупредили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

7 мая полиция закрыла для проезда участок улицы Ладожской в районе дома № 110. Кондуктор автобуса № 54 обнаружила оставленную кем-то коробку.

8 мая автобусу, следовавшему по маршруту № 82с, пришлось задержаться на проспекте Строителей. Кто-то из пассажиров забыл в салоне сумку. Действуя по инструкции, кондуктор сообщила о бесхозном предмете в правоохранительные органы, водитель остановил машину.

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