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Глас народа | Бюджетный вариант: в Заречном новогоднюю елку украсили мусором

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Упаковка из-под чипсов, разбитые шары - таким вариантом украшения новогоднего дерева поделился подписчик группы zar_info58 в соцсети Instagram в четверг, 10 декабря.

В объектив камеры жителя Заречного попала елка, которую установили на Восточной улице. Наряд для искусственной красавицы выбрали необычный, создав «свою новогоднюю атмосферу».

«ПЭТ бутылки, диски, упаковка от чипсов и многое другое украшают елочку на окраине города. Если у вас давно не вывозили мусор, не беда. Вы знаете, куда можно отнести», - подписал кадры автор.

Комментаторы обратили внимание не только на нестандартный подход к украшению, но и на то, что местами у елки не хватает веток.

«Игрушки, что ли, кончились, очень бюджетно», - резюмировал подписчик группы.

Ранее сообщалось, что в Заречном нарушат традицию и установят главную елку не в центральном парке, а у ДК «Современник». Большинство новогодних мероприятий власти планируют проводить на открытом воздухе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это креативный Арт-объект Заречного к проблеме вырубки лесов и мусорной реформе.Зелёные в Зарике рулят,только где вот телефоны берут.

Гость||

всё украдено до Вас!

Имя: Гость
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