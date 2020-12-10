10.12.2020 | 09:44

Упаковка из-под чипсов, разбитые шары - таким вариантом украшения новогоднего дерева поделился подписчик группы zar_info58 в соцсети Instagram в четверг, 10 декабря.

В объектив камеры жителя Заречного попала елка, которую установили на Восточной улице. Наряд для искусственной красавицы выбрали необычный, создав «свою новогоднюю атмосферу».

«ПЭТ бутылки, диски, упаковка от чипсов и многое другое украшают елочку на окраине города. Если у вас давно не вывозили мусор, не беда. Вы знаете, куда можно отнести», - подписал кадры автор.

Комментаторы обратили внимание не только на нестандартный подход к украшению, но и на то, что местами у елки не хватает веток.

«Игрушки, что ли, кончились, очень бюджетно», - резюмировал подписчик группы.

Ранее сообщалось, что в Заречном нарушат традицию и установят главную елку не в центральном парке, а у ДК «Современник». Большинство новогодних мероприятий власти планируют проводить на открытом воздухе.