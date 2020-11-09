В центральном парке Заречного не будут устанавливать новогоднюю елку

09.11.2020 | 13:46

С понедельника, 16 ноября, в Заречном стартуют мероприятия, посвященные Новому году. Так, 18-го числа жители закрытого города отметят день рождения Деда Мороза.

Праздник пройдет на площади у ДК «Современник». Сказочный персонаж лично прибудет на мероприятие и примет участие в концерте и традиционном хороводе, сообщает портал «Заречье сегодня».

Уже определено место, где установят главную городскую елку. Из-за реконструкции центрального парка «Заречье» лесная красавица найдет себе место на площади перед ДК «Современник».

«Уверена, что это никак не повлияет на всеобщую атмосферу радости и праздника. И городской парк, и фонтанная площадь будут красиво украшены. Работники культуры сейчас готовят новогодние сценарии, придумывают шоу. В связи с эпидемиологической обстановкой будем стараться проводить большинство мероприятий на улице, поэтому зареченцы смогут отметить любимый праздник в новом, интересном формате», - цитирует портал заместителя главы администрации города Ирину Сизову.

В областном центре для празднования Нового года решили отвести несколько мест. Это площадь Ленина, где будет установлена главная елка, а также Фонтанная и Театральная площади, сквер Белинского, набережная Суры.

Кроме того, елки разместят в «Могилевском дворике», в сквере Дружбы, на Юбилейной площади, возле ДК «Терновский».

Пока из-за эпидемии коронавируса под вопросом остаются праздничные мероприятия в помещениях и традиционные спектакли.