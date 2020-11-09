Сетевое издание|18+|Понедельник|9 ноя 2020|14:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В центральном парке Заречного не будут устанавливать новогоднюю елку

Печать

С понедельника, 16 ноября, в Заречном стартуют мероприятия, посвященные Новому году. Так, 18-го числа жители закрытого города отметят день рождения Деда Мороза.

Праздник пройдет на площади у ДК «Современник». Сказочный персонаж лично прибудет на мероприятие и примет участие в концерте и традиционном хороводе, сообщает портал «Заречье сегодня».

Уже определено место, где установят главную городскую елку. Из-за реконструкции центрального парка «Заречье» лесная красавица найдет себе место на площади перед ДК «Современник».

«Уверена, что это никак не повлияет на всеобщую атмосферу радости и праздника. И городской парк, и фонтанная площадь будут красиво украшены. Работники культуры сейчас готовят новогодние сценарии, придумывают шоу. В связи с эпидемиологической обстановкой будем стараться проводить большинство мероприятий на улице, поэтому зареченцы смогут отметить любимый праздник в новом, интересном формате», - цитирует портал заместителя главы администрации города Ирину Сизову.

В областном центре для празднования Нового года решили отвести несколько мест. Это площадь Ленина, где будет установлена главная елка, а также Фонтанная и Театральная площади, сквер Белинского, набережная Суры.

Кроме того, елки разместят в «Могилевском дворике», в сквере Дружбы, на Юбилейной площади, возле ДК «Терновский».

Пока из-за эпидемии коронавируса под вопросом остаются праздничные мероприятия в помещениях и традиционные спектакли.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте