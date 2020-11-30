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Глас народа | В Пензе у новых качелей рядом с фонтаном оторвалась цепь

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Новые качели рядом с фонтаном в центре Пензы радуют горожан уже почти три месяца. За это время они стали любимым аттракционом многих подростков, которые раскачиваются на них с такой силой, что пачкают обувью потолок сооружения.

Пензенцы не раз говорили об опасности, которая подстерегает любителей экстрима, о шатком креплении и о том, что конструкция не предусматривает интенсивных нагрузок, но на поведение молодежи это не повлияло.

Сообщение о том, что качели наконец сломались, появилось в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» утром в понедельник, 30 ноября.

«Допрыгались...» - отметил автор.

На приложенной фотографии видна цепь с креплением, висящая отдельно от сиденья. А на фоне - испачканная отпечатками подошв стена. Пост вызвал бурное обсуждение у пользователей. Большинство обвинило в случившемся катающихся.

«Качели для детей, и они не рассчитаны на тех, кто в развитии остановился на 14-летнем возрасте», - заявил подписчик группы.

«Видел я летом, как на них катаются и в каких позах, камасутра нервно курит в сторонке... Молодежь деградирована полностью...» - сообщил мужчина.

«Потом будут говорить, что нифига не делают, что ни сделай - недовольны» - написала женщина.

Но некоторые увидели проблему в самом сооружении.

«Делать надо из нормальных материалов. Советские качели так не сломаешь. А что делать людям, которые по 150 кг весят? Запрещено на качелях кататься? Аттракцион только для худых?» - поделился возмущением пензенец.

Один из комментаторов предложил закрыть качели коробами на зиму, как фонтан.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Качели для детей, и они не рассчитаны на тех, кто в развитии остановился на 14-летнем возрасте», - заявил подписчик группы.
это которые в коротеньких обтягивающих штанишках без носочков щеголяют?

Гость||

Что опять!Вот оно нынешнее китайское качество.А какие раньше длиннющие цепи были на советских аттракционах,ветерке ,перекручивались и ни чего ни когда не отрывалось.

Гость||

В век, когда китайские микросхемы роняют русские ракеты, ничему не удивляюсь.

Гость||

Гость писал(a):

В век, когда китайские микросхемы роняют русские ракеты, ничему не удивляюсь.
- Простите, Вы - дурачок?

Гость||

В утиль их качели

Имя: Гость
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