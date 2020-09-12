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Глас народа | Фонтанная площадь Пензы: отпечатки ног на качелях и вертикальная плитка

Печать

Фонтанная площадь, открытая в День города, продолжает не только радовать, но и огорчать пензенцев. О замеченных недочетах они сообщают в редакцию портала PenzaInform.ru.

В пятницу, 11 сентября, читательница прислала фото отпечатков подошв на белых стойках качелей. Причем кто-то приложил свои стопы не только к стенам, но и к потолку конструкции.

«Как это можно было сделать? А главное - зачем? Чтобы оставить свой след на память? Это же какие-то доморощенные геростраты: они способны только разрушать, ничего не созидая! Их предел - нацарапать гвоздем «Здесь был Вася» на стене шедевра архитектуры», - возмутилась пензячка.

Девушке стало грустно и от того, что часть недавно уложенной плитки уже покинула свои места и встала вертикально.

«Фонтан открылся неделю назад. Весь город ждал, когда это случится, чтобы побывать в самом любимом месте. Оно действительно преобразилось, а новый фонтан - просто чудо. Но при виде развороченной плитки хочется плакать. И не от радости за обновленную площадь, а от печали: что же дальше будет?» - огорчилась горожанка.

Ранее житель Пензы обратил внимание на то, что новые качели успели расшататься за несколько дней. Свое наблюдение он опубликовал в соцсети «ВКонтакте». После этого качели быстро отремонтировали. В мэрии заявили, что виновниками поломки креплений стали молодые люди. Они катались вчетвером, а такая нагрузка не предусмотрена конструкцией.

Кроме прочего, жители Пензы обратили внимание на то, что вода из фонтана растекается по наземной пешеходной части. А наибольшее отторжение вызвала скульптура «кентавра». Возмущение стало настолько сильным, что мэрия пообещала заменить его на другой арт-объект.

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Гость||

Надо проще и дешевле делать а освободившиеся деньги на освещение на улицах, темно на дорогах

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Оно действительно преобразилось
Нет, ОНО как было ОНО, так ОНО и осталось.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Как это можно было сделать? А главное - зачем? Чтобы оставить свой след на память? Это же какие-то доморощенные геростраты
Может рабочие ходили по панелям еще до установки.

Гость||

Гость писал(a):

Надо проще и дешевле делать а освободившиеся деньги на освещение на улицах, темно на дорогах
Судя по аресту Ходоса, задачи другие стоят - отщипнуть себе от дорогого проекта, а потом скулить, что денег в бюджете нет ни на фонари, ни на дворы, ни на троллейбусы.

Гость||

Уберите памятник ЛГТБ и с фонтанной площади и сайта ПИ.Хватит петушню рекламировать.

Гость||

Как вы думаете как выборы проходят? Кто лидер?

Гость||

А я так вообще уже там несколько раз чуть не забеременела.

Гость||

Гость писал(a):

Как вы думаете как выборы проходят? Кто лидер?
Наверняка без потрясений. У нас не Белоруссия.

Гость||

Гость писал(a):

Как вы думаете как выборы проходят? Кто лидер?
Тот же петух.

Гость||

Гость писал(a):

Как вы думаете как выборы проходят? Кто лидер?
Вот так примерно.

https://www.youtube.com/watch?v=g7IF7R0Gubs

https://www.youtube.com/watch?v=yZcZYdsYCQk&list=LL9M0oTftkPdLlGSoAGdAbtg&index=3&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=QUN7zDW0rQ8&list=LL9M0oTftkPdLlGSoAGdAbtg&index=3

Вот смотрите,и сами всё поймёте.

Имя: Гость
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