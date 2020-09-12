12.09.2020 | 12:10

Фонтанная площадь, открытая в День города, продолжает не только радовать, но и огорчать пензенцев. О замеченных недочетах они сообщают в редакцию портала PenzaInform.ru.

В пятницу, 11 сентября, читательница прислала фото отпечатков подошв на белых стойках качелей. Причем кто-то приложил свои стопы не только к стенам, но и к потолку конструкции.

«Как это можно было сделать? А главное - зачем? Чтобы оставить свой след на память? Это же какие-то доморощенные геростраты: они способны только разрушать, ничего не созидая! Их предел - нацарапать гвоздем «Здесь был Вася» на стене шедевра архитектуры», - возмутилась пензячка.

Девушке стало грустно и от того, что часть недавно уложенной плитки уже покинула свои места и встала вертикально.

«Фонтан открылся неделю назад. Весь город ждал, когда это случится, чтобы побывать в самом любимом месте. Оно действительно преобразилось, а новый фонтан - просто чудо. Но при виде развороченной плитки хочется плакать. И не от радости за обновленную площадь, а от печали: что же дальше будет?» - огорчилась горожанка.

Ранее житель Пензы обратил внимание на то, что новые качели успели расшататься за несколько дней. Свое наблюдение он опубликовал в соцсети «ВКонтакте». После этого качели быстро отремонтировали. В мэрии заявили, что виновниками поломки креплений стали молодые люди. Они катались вчетвером, а такая нагрузка не предусмотрена конструкцией.

Кроме прочего, жители Пензы обратили внимание на то, что вода из фонтана растекается по наземной пешеходной части. А наибольшее отторжение вызвала скульптура «кентавра». Возмущение стало настолько сильным, что мэрия пообещала заменить его на другой арт-объект.