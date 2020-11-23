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Глас народа | Шоу с риском для жизни: пензенец проехал по льду на мотоцикле

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В понедельник, 23 ноября, в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, запечатлевший мотоциклиста, который пробует на крепость лед на водоеме.

Автор поста не указал, когда и где были сделаны кадры. Судя по отсутствию снега, съемку вели до 23-го числа.

«Сейчас будет что-то интересное. Что-то сейчас будет, что-то будет», - комментирует за кадром оператор, снимая мотоциклиста, который в шлеме и экипировке делает крюк по замерзшему водоему.

Водителя «железного коня» заносит на повороте, колеса поднимают ледяную пыль. Однако трюк, судя по всему, заканчивается благополучно.

Кадры вызвали у участников группы различную реакцию. Одни пользователи восхитились поступком мотоциклиста, другие выразили порицание такой безрассудности.

«Видишь, какой пример подают детям эти так называемые «экстремалы». Дети смотрят, идут на лед и тонут», «На прудах лед хороший, 10 см. Я сам вчера ловил на озере, на Суре. Да, конечно же, опасно, для меня жизнь дороже, но я знаю, когда выходить на лед и чтобы было безопасно», - написали комментаторы.

Жителей области предупредили о коварстве тонкого льда. По словам специалистов, сейчас толщина покрова на некоторых водоемах составляет 5 сантиметров, что представляет опасность для всех, кто выходит на него.

За короткий период установившихся в области холодов уже произошли две трагедии. Так, 18 ноября на пруду в селе Замуравские Выселки в Нижнеломовском районе утонул 56-летний рыбак. Лед провалился под весом мужчины. 21-го числа в областном центре, в микрорайоне Терновка, на реке Пензе рядом с Пограничным проездом, тонкий покров не выдержал двоих детей. 7-летнюю девочку удалось спасти, 5-летний мальчик погиб.

Опасность не страшит пензенцев, они активно публикуют в соцсетях свои снимки, на которых позируют, стоя на льду. На замерзшую поверхность водоемов выходят даже с детьми.

Видео vk.com/penza_live.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Премия Дарвина!

Гость||

молодец!

Гость||

Молодец мужик! мот видно что подготовил, трюк подготовил и сделал!

А дебилов с синдромом вахтера мы в комментах ещё увидим.

Гость||

Крутяк, зачет! Поминки отменяются.

Гость||

Не путайте лед на реке и на пруду.

Имя: Гость
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