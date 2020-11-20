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Происшествия

В Пензенской области рыбак провалился под лед и утонул

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В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели местного жителя, утонувшего в пруду. Инцидент произошел в минувшую среду, 18 ноября, однако о нем стало известно лишь в пятницу, 20-го.

«В 11:38 диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Нижнеломовского района поступило сообщение о том, что в селе Замуравские Выселки в пруду утонул мужчина. В 12:35 тело было поднято со дна водоема», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Личность погибшего установили - это местный житель 1964 года рождения. Как выяснилось, он планировал ловить рыбу, однако лед оказался слишком тонким.

Спасатели предостерегают от хождения по первому льду. Для того чтобы это было безопасно, его толщина должна составлять не менее 12-15 см. Прочный лед на реке голубого либо зеленого оттенка, лед белого цвета менее прочен, серый или желтый - самый хрупкий.

«Опасность первого льда абсолютно не преувеличена, поэтому следует неукоснительно соблюдать все правила безопасности и поведения на льду, чтобы не попасть в неприятную, а иногда и очень опасную ситуацию. Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: 101, 112», - призвали пензенцев представители ГУ МЧС.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Рыбки халявной захотелось.

Гость||

ну!!! с открытием сезона!!!

Гость||

Премия Дарвина

Гость||

Зачем он вообще на него полез... Какой ещё лёд, морозы то только 3 дня.

Гость||

таблички на берегу не было

Гость||

Мне понравился ответ сотрудницы МЧС по телефону(я обратилась с помощью помочь или подсказать мне к кому обратиться за помощью,что в Белинском районе на реке Ворона посреди реки затянутой тонким льдом плавает лебедь-как его спасти!)Ответ был таков:-Пусть мой муж(пожилой человек)лезет на тонкий лёд спасет лебедя и заберёт себе домой!В Пензе нет службы по спасению животных!Это сотрудник МЧС (женщина)дала такую рекомендацию!Вопрос-кто спасет потом моего мужа?Слава Богу лебедь улетел!

Гость||

самоликвидация

Гость||

Сегодня на пруду в Чемодановке папа с ребенком на санках гулял. Зрелище не для слабонервных. Напишите что вы об этом думаете!?

Имя: Гость
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