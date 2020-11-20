В Пензенской области рыбак провалился под лед и утонул

20.11.2020 | 12:02

В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели местного жителя, утонувшего в пруду. Инцидент произошел в минувшую среду, 18 ноября, однако о нем стало известно лишь в пятницу, 20-го.

«В 11:38 диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Нижнеломовского района поступило сообщение о том, что в селе Замуравские Выселки в пруду утонул мужчина. В 12:35 тело было поднято со дна водоема», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Личность погибшего установили - это местный житель 1964 года рождения. Как выяснилось, он планировал ловить рыбу, однако лед оказался слишком тонким.

Спасатели предостерегают от хождения по первому льду. Для того чтобы это было безопасно, его толщина должна составлять не менее 12-15 см. Прочный лед на реке голубого либо зеленого оттенка, лед белого цвета менее прочен, серый или желтый - самый хрупкий.

«Опасность первого льда абсолютно не преувеличена, поэтому следует неукоснительно соблюдать все правила безопасности и поведения на льду, чтобы не попасть в неприятную, а иногда и очень опасную ситуацию. Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: 101, 112», - призвали пензенцев представители ГУ МЧС.