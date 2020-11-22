22.11.2020 | 11:29

В субботу, 21 ноября, корреспондент портала PenzaInform.ru провел собственную проверку состояния стройплощадки здания областного суда, возведенного на улице Суворова.

Ранее местные жители пожаловались в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram на беспорядок на месте стройки.

«Разбросанные на площадке дорогостоящие строительные и отделочные материалы создают впечатление абсолютного безразличия подрядчика. Беспорядок виден как с улицы Суворова (главная магистраль), так и со стороны улицы Некрасова, на которой находятся различные правоохранительные органы. Неужели подрядчик не в состоянии навести элементарный порядок на строительной площадке в преддверии зимы?» - написал автор поста от имени жителей района.

На месте выяснилось, что строительство здания вышло на финишный этап работ. На всех окнах, выходящих на улицу Суворова, имеются стеклопакеты. Специалисты продолжали работу даже в выходной день.

Что касается состояния строительной площадки, огороженной высоким забором, то разбросанных материалов на ней нет. Место возведения содержится в порядке.

Сейчас новое здание областного суда практически готово к сдаче. Завершить строительство объекта планируют к концу года. Торжественное открытие состоится в 2021-м.