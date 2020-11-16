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Глас народа | Пензенцы пожаловались на беспорядок на площадке строящегося здания суда

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В понедельник, 16 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» появился пост жителей улицы Суворова, посвященный строительству здания областного суда. Пензенцы выразили опасение, что его возведение превратилось в долгострой.

«Удручающий вид здания с зияющими пустотами оконных проемов. Разбросанные на площадке дорогостоящие строительные и отделочные материалы создают впечатления абсолютного безразличия подрядчика. Беспорядок виден как с улицы Суворова (главная магистраль), так и со стороны улицы Некрасова, на которой находятся различные правоохранительные органы. Неужели подрядчик не в состоянии навести элементарный порядок на строительной площадке в преддверии зимы?» - написал автор поста от имени жителей района.

По его мнению, два года - достаточный срок, чтобы завершить строительство и сдать объект. Однако до сих пор местные жители испытывают неудобство из-за работ по возведению здания.

«А если вспомнить пожар кровли, когда черные клубы дыма буквально поглотили чистое синее небо. Даже заходящее солнце было скрыто копотью пожара», - отметил пензенец.

В заключение он выразил уверенность, что здание достроят.

«Но возникает вопрос: а каких еще сюрпризов ждать горожанам? Мы живем в этом городе, гордимся им. Остается надеяться, что соответствующие органы не допустят превращение этого безусловно красиво спроектированного объекта в долгострой», - высказался автор.

Ранее сообщалось, что здание областного суда, которое возводят на улице Суворова, готово на 80%.

«Мы планируем сдать его в конце года. Понадобится время для установки, отладки и запуска высокотехнологичного оборудования. Торжественное открытие будет в 2021 году», - сообщил в августе начальник Управления судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.

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Гость||

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

безусловно красиво спроектированного объекта
А почему вместо него дали фото какого-то сарая?

Имя: Гость
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