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Глас народа | Пензячка о мерах против COVID-19: Левая рука не знает, что делает правая

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В пятницу, 20 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы Ирина, выразившая недоумение по поводу профилактических мер, принимаемых в регионе в связи с распространением коронавируса.

«Мы сейчас вроде как вышли на плато. Но это по цифрам, которым уже никто не верит. На самом деле заболевших в разы больше, и число только растет. Больницы области забиты, уже все местные новости об этом рассказали, в аптеках - дефицит препаратов. Все, затаив дыхание, ждут каких-то решительных мер, а на деле?» - задалась вопросом женщина.

Она напомнила про концерт группы «Нервы», который прошел в областном центре 17 ноября.

«Я не была на этом мероприятии, просто фото посмотрела и, конечно, была неприятно удивлена. Никакой социальной дистанции, люди без масок. И это при том, что медики и оперативный штаб твердят: в регионе - масочный режим; те, кто не носит защиту, подвергается не только риску подхватить инфекцию, но и штраф немаленький заплатить. И долго еще Роспотребнадзор будет закрывать глаза на подобное?» - возмутилась Ирина.

По словам пензячки, в некоторых случаях противоэпидемические меры соблюдаются, рейды проводятся, горожане без масок штрафуются. Однако женщине неясно, почему «в одном случае можно собирать массу людей в одном помещении, а в другом - нет».

Речь идет о домашних матчах ХК «Дизель», которые, как известно, проходят без болельщиков.

«Стоят полицейские и никого не пропускают. Но, мне кажется, «Дизель-Арена» в этом плане безопаснее, чем пятачок в Rostok Hall, где толкались эти зрители - без масок, дыша друг другу в затылок и лицо. Ведь можно было рассадить зрителей матча так, чтобы были между ними необходимые метры. Но нет, почему-то нельзя. А тут можно - и без масок, и без расстояния. Как подобные действия понимать? Словно левая рука не знает, что делает правая», - выразила недоумение горожанка.

Ирина добавила, что, по ее мнению, причиной продолжающегося роста заболеваемости вирусными инфекциями является не только безответственность людей, но и действия властей, которые не отвечают ситуации.

Массовые мероприятия в Пензенской области запрещены до 26 ноября включительно. К ним, как разъяснила порталу PenzaInform.ru пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, относится проведение митингов, конференций и подобных акций.

По-прежнему разрешено «проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия». При этом должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

Кроме того, с 23:00 до 6:00 предприятия, где проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, обязаны закрывать свои двери для посетителей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Один Дзюба знает, что делают руки

Гость||

penzainform.ru писал(a):

И долго еще Роспотребнадзор будет закрывать глаза на подобное?» - возмутилась Ирина.
Начинают искать крайних. Конечно, потребнадзор виноват во всем. Над ним ведь никто не стоит, никто не указывает. Все вопреки губернатору делает.

Гость||

Безответственность людей зашкаливает!Зачем организовывать такие концерты?Потом посетители концертов будут шастают и заражать людей!Поражаюсь полной безалаберности людей-не думают об окружающих,медиках-которые спасают больных!Потом жалуются-то врачи не те,то лечат не так!

Змей Горыныч||

Гость писал(a):

Один Дзюба знает, что делают руки
От барановируса "ручная работа", конечно не спасёт, но от ЗППП- точно.

Гость||

Безответственность людей зашкаливает!Зачем организовывать такие концерты?Потом посетители концертов будут шастают и заражать людей!Поражаюсь полной безалаберности людей-не думают об окружающих,медиках-которые спасают больных!Потом жалуются-то врачи не те,то лечат не так!

---

вирус не опасен для подавляющего большинства, ничего страшного в мероприятиях нет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы сейчас вроде как вышли на плато. Но это по цифрам, которым уже никто не верит. На самом деле заболевших в разы больше, и число только растет. Больницы области забиты, уже все местные новости об этом рассказали, в аптеках - дефицит препаратов.
А ответственность за фейки автора не пугает? А то щас как с каменским врачом будет..

Гость||

А что с каменским врачом?

Гость||

Говорят ещё концерт Садко скоро будет . Как раз все бабулек соберут вместе

Гость||

Британские учёные выяснили: невозможно заразиться короновирусом, не зная о его существовании.

Гость||

11.31, расскажите, что с каменским врачом. Или вы фейки распространяете

Гость||

Гость писал(a):

11.31, расскажите, что с каменским врачом. Или вы фейки распространяете
Сами вы фейк. Каменский врач существует.

Гость||

Он там один остался?

Гость||

Эти нервы еще аукнутся.Чем дальше тем больше офигеваю от сказочной Буртасии и ее руководителей!

Гость||

Власти бездействуют! Это факт. Вопрос почему? По недомыслию? Наплевать на людей? Может решили избавиться от пенсионеров? Ответ не знаю, но знаю точно спрос с них будет, КАРМА неотвратима.

Гость||

Гость писал(a):

КАРМА неотвратима.
Может, КАРА неотвратима? А КАРА отвратительна.

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Имя: Гость
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