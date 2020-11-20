20.11.2020 | 11:11

В пятницу, 20 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы Ирина, выразившая недоумение по поводу профилактических мер, принимаемых в регионе в связи с распространением коронавируса.

«Мы сейчас вроде как вышли на плато. Но это по цифрам, которым уже никто не верит. На самом деле заболевших в разы больше, и число только растет. Больницы области забиты, уже все местные новости об этом рассказали, в аптеках - дефицит препаратов. Все, затаив дыхание, ждут каких-то решительных мер, а на деле?» - задалась вопросом женщина.

Она напомнила про концерт группы «Нервы», который прошел в областном центре 17 ноября.

«Я не была на этом мероприятии, просто фото посмотрела и, конечно, была неприятно удивлена. Никакой социальной дистанции, люди без масок. И это при том, что медики и оперативный штаб твердят: в регионе - масочный режим; те, кто не носит защиту, подвергается не только риску подхватить инфекцию, но и штраф немаленький заплатить. И долго еще Роспотребнадзор будет закрывать глаза на подобное?» - возмутилась Ирина.

По словам пензячки, в некоторых случаях противоэпидемические меры соблюдаются, рейды проводятся, горожане без масок штрафуются. Однако женщине неясно, почему «в одном случае можно собирать массу людей в одном помещении, а в другом - нет».

Речь идет о домашних матчах ХК «Дизель», которые, как известно, проходят без болельщиков.

«Стоят полицейские и никого не пропускают. Но, мне кажется, «Дизель-Арена» в этом плане безопаснее, чем пятачок в Rostok Hall, где толкались эти зрители - без масок, дыша друг другу в затылок и лицо. Ведь можно было рассадить зрителей матча так, чтобы были между ними необходимые метры. Но нет, почему-то нельзя. А тут можно - и без масок, и без расстояния. Как подобные действия понимать? Словно левая рука не знает, что делает правая», - выразила недоумение горожанка.

Ирина добавила, что, по ее мнению, причиной продолжающегося роста заболеваемости вирусными инфекциями является не только безответственность людей, но и действия властей, которые не отвечают ситуации.

Массовые мероприятия в Пензенской области запрещены до 26 ноября включительно. К ним, как разъяснила порталу PenzaInform.ru пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, относится проведение митингов, конференций и подобных акций.

По-прежнему разрешено «проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия». При этом должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

Кроме того, с 23:00 до 6:00 предприятия, где проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, обязаны закрывать свои двери для посетителей.