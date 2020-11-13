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Спорт

«Дизель» проведет домашние матчи без болельщиков

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Пензенский «Дизель» завершит домашнюю серию без болельщиков. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили представители клуба.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в Пензенской области принято решение провести ближайшие матчи профессиональных команд без зрителей на трибунах», - говорится на сайте ХК.

16 ноября «Дизель» сыграет против новокузнецкого «Металлурга», 20-го - против ангарского «Ермака», 22-го - против красноярского «Сокола». Болельщики смогут наблюдать за матчами с помощью видео- и текстовых трансляций.

В настоящее время «Дизель» находится на 2-й строчке турнирной таблицы. По итогам 21 игры команда набрала 32 очка. Возглавляет рейтинг «Югра» - у нее 34 очка в 22 матчах.

Ограничения, наложенные из-за распространения коронавирусной инфекции в Пензенской области, ужесточили 10 ноября.

Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий разрешено при заполнении помещений на 50% от пропускной способности. При этом должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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