28.09.2020 | 11:17

Внимание горожан, долго обсуждавших скульптуру «Кентавр» на Фонтанной площади, переключилось на памятник Матери, открытый в пятницу, 25 сентября, в сквере около Спасского кафедрального собора.

Жители и гости областного центра стали высказывать свое мнение о работе Георгия Курдова.

«Цилиндрической постамент для квадратного основания большего размера - это Пенза, детка», - заметил один из пользователей группы «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».

«Это уже тренд: у толстопятого памятника прямоугольный постамент под овальное основание», - ответила ему другая горожанка.

«Ну почему такой унылый памятник Матери? Почему нельзя сделать красивую, жизнерадостную скульптуру? Обязательно это уныние!», «А в руке что? Похоже на кнут!?!» - выразили недовольство комментаторы.

«Вас опять что-то не устраивает? То не так, это не так, конь плохой, основание не такое... Вам что ни делай, все равно обос...те! Вот народ Пензы - «это Пенза, детка», - упрекнул недовольных другой пользователь.

Сам автор провел параллель и назвал женщину с ребенком Святой Марией с Христом. «Каждый человек по-своему видит и как нужно интерпретирует этот образ», - отмечал он.