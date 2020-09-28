Внимание горожан, долго обсуждавших скульптуру «Кентавр» на Фонтанной площади, переключилось на памятник Матери, открытый в пятницу, 25 сентября, в сквере около Спасского кафедрального собора.
Жители и гости областного центра стали высказывать свое мнение о работе Георгия Курдова.
«Цилиндрической постамент для квадратного основания большего размера - это Пенза, детка», - заметил один из пользователей группы «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».
«Это уже тренд: у толстопятого памятника прямоугольный постамент под овальное основание», - ответила ему другая горожанка.
«Ну почему такой унылый памятник Матери? Почему нельзя сделать красивую, жизнерадостную скульптуру? Обязательно это уныние!», «А в руке что? Похоже на кнут!?!» - выразили недовольство комментаторы.
«Вас опять что-то не устраивает? То не так, это не так, конь плохой, основание не такое... Вам что ни делай, все равно обос...те! Вот народ Пензы - «это Пенза, детка», - упрекнул недовольных другой пользователь.
Сам автор провел параллель и назвал женщину с ребенком Святой Марией с Христом. «Каждый человек по-своему видит и как нужно интерпретирует этот образ», - отмечал он.
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