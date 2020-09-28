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Глас народа | Пензенцы высказали свое мнение о памятнике Матери

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Внимание горожан, долго обсуждавших скульптуру «Кентавр» на Фонтанной площади, переключилось на памятник Матери, открытый в пятницу, 25 сентября, в сквере около Спасского кафедрального собора.

Жители и гости областного центра стали высказывать свое мнение о работе Георгия Курдова.

«Цилиндрической постамент для квадратного основания большего размера - это Пенза, детка», - заметил один из пользователей группы «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте».

«Это уже тренд: у толстопятого памятника прямоугольный постамент под овальное основание», - ответила ему другая горожанка.

«Ну почему такой унылый памятник Матери? Почему нельзя сделать красивую, жизнерадостную скульптуру? Обязательно это уныние!», «А в руке что? Похоже на кнут!?!» - выразили недовольство комментаторы.

«Вас опять что-то не устраивает? То не так, это не так, конь плохой, основание не такое... Вам что ни делай, все равно обос...те! Вот народ Пензы - «это Пенза, детка», - упрекнул недовольных другой пользователь.

Сам автор провел параллель и назвал женщину с ребенком Святой Марией с Христом. «Каждый человек по-своему видит и как нужно интерпретирует этот образ», - отмечал он.

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Гость||

Все на угоду жрецам секты РПЦ.

Скоро и стеллу героям Революции перенесут, и остальное, что мешает им получать бабло на культе смерти.

Гость||

Красивый памятник!

Гость||

Гость писал(a):

перенесут
заткнись

Гость||

Гость писал(a):

Красивый памятник!
для тебя и бетонное мощехранилище тоже красивое?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Каждый человек по-своему видит и как нужно интерпретирует этот образ», - отмечал он.
А почему не памятник Змею-Горынычу?

Чем он хуже этой мифической Машки? И в отличии от восточно-иудейской сказки, он наш - славянский персонаж!

Гость||

Зануды- это ещё не все пензенцы.

Гость||

Даёшь соц. опрос!

Гость||

Какой тебе соц опорос?

Гость||

Гость писал(a):

А почему не памятник Змею-Горынычу?

Чем он хуже этой мифической Машки? И в отличии от восточно-иудейской сказки, он наш - славянский персонаж!

И уж Змей Гаврилыч ближе нам, чем кентавр. А то убожество, которое назвали кентавром им не является. Сплошное "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она..."

Гость||

Видно очередной испохабленный и уничтоженный сквер.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Внимание горожан, долго обсуждавших скульптуру «Кентавр» на Фонтанной площади, переключилось на памятник Матери
Не переключилось, а раздвоилось.

Гость||

Не нравится - не смотри...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

у толстопятого памятника прямоугольный постамент под овальное основание
может разные подрядные организации? левая рука не ведает, что творит правая

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ну почему такой унылый памятник Матери?
а чему радоваться?

Гость||

Хрен бы с ним, поставили и пусть стоит. Памятник матерям и детям, истребленным за последние 20 лет.

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Имя: Гость
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