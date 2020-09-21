Сетевое издание|18+|Понедельник|21 сен 2020|16:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Кузнечане пожаловались на очереди за справкой вслед за пензенцами

Печать

Вслед за пензенцами жители Кузнецка также выразили возмущение огромными очередями в детской поликлинике. Пост, проиллюстрированный фото, появился в социальной сети «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 20 сентября.

«Очередь в детской поликлинике на Осипенко. Пришли за справкой, простояли 2 часа!» - написал горожанин, пожелавший сохранить анонимность.

Автор напомнил, что теперь справка о том, что ребенок здоров и не контактировал с больными COVID-19, требуется при пропуске одного дня в образовательном или дошкольном учреждении, и задался вопросом, почему документ не оформляется после двух выходных.

«Если вы спрашиваете справку за день пропуска, может, вы выделите отдельный кабинет с врачом, где будут принимать здоровых детей или просто выдавать справки по телефону? Это же прямое нарушение всех карантинных мер и здравого смысла. Я уже не говорю о нагрузке на врачей, которые физически не успевают осмотреть всех детей», - указал кузнечанин.

На снимке, который прикреплен к посту, можно видеть длинную очередь из взрослых и детей. Защиту носят единицы. Необходимая дистанция в 1,5 метра не соблюдается.

Комментаторы разделили возмущение автора.

«Согласна на 100 процентов», «Такой бред придумали», «Дочери третий раз не удалось получить справку. Сегодня еще раз идет. Не принимают», - написали они.

Ранее на очереди в поликлиниках пожаловались пензенцы. Видео с несколькими десятками человек, ждущих шанса попасть в кабинет к специалисту, появилось в соцсети «ВКонтакте» 19 сентября. Кадры были сделаны в медучреждении на проспекте Победы, но пользователи отметили, что такую картину можно наблюдать везде.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну что, граждане "специалисты" Роспотребнадзора и Минздрава? Хорошо проработали вопрос с отдельными кабинетами для выдачи таких филькиных грамот? Или все еще прорабатываете? Судя по результату ваших действий, а точнее бездействий, вы только языком хорошо работаете, а надо бы иногда и голову включать!

Гость||

Странно, а почему Минздрав и Роспотребнадзор пензенские голову в песок спрятали и отмалчиваются?! Делают вид что всё хорошо, указания раздали, а там хоть трава не расти!

Гость||

проголосовали! теперь терпите!

Гость||

наша дела терпене смирене паслушане

Гость||

В пепнзенском облздраве руководят неадекватные???

Гость||

Развитие,безопасность,стабильность

Гость||

Когда уже их наказывать будут за такие решения? Какой там штраф положен за распространение короновируса? Или для этого людям работать не давали, теперь стойте за справками часами, обменивайтесь вирусами...

Гость||

А ВЕДЬ ЭТИ КАБИНЕТЫ РАНЬШЕ БЫЛИ!!!! Оптимизаторы хреновы!!!! Получается советские идиоты все же планировать умели??? А вы всё убили и даже вспомнить не можете, что угробили и восстановить!!!!

Гость||

Да, точно лет 5 назад - на ЦНТИ сидел фельдшер на этаже где справки от инфикционистов - слушал, смотрел горло и все - сразу справку.

Гость||

ща с пандемией глядишь и про кабинеты ДОЛЕЧИВАНИЯ В ДЕТСАДАХ вспомнят!!!!

Гость||

Прежде чем принимать решения и законы, чиновникам надо ходить туда , где эти решения должны выполняться, и смотреть, где, кто и как это будет выполнять.

У врачей по записи не протолкнуться, и тут эти справки. Во взрослых поликлиниках твориться то же самое, по 3,5 часа сидят люди кучей и по записи , и без записи, чтобы узнать результат мазка (и не факт, что он готов).

Китаю удалось остановить распространение вируса соблюдением мер и обрывая (моментально) контакты заболевшего. У нас делается всё для того, чтобы специально увеличить количество заболевших.

Гость||

Не уважаемые руководители Роспотребнадзора, здравоохранения, образования, транспорта!

Чего уж проще - придите в школы, в поликлиники, в торговые центры, мядьте наконец то в автобус и маршрутку, тогда поймёте, что происходит, для кого вы принимаете постановления, как они выполняются, как вы обманываете людей и врёте сами себе.

Гость||

идиотизм, реально. здоровые дети в одной очереди сидят с больными, это как вообще??? По нескольку часов вообще! Какой смысл от этих справок??? Не проще напрямую эти списки, по которым выдают справку об эпид.окружении, в садики рассылать медсестрам, пусть они непосредственно контролируют, чтобы дети, проживающие по этим адресам не посещали сад?????

Гость||

дурдом, какие сегодня очереди в поликлиниках, это треш. и детей и врачей жалко

Гость||

Это какой же умище надо иметь, чтобы до таких элементарных решений додуматься? Простые люди понимают, а верхам не до этого

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте