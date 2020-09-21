21.09.2020 | 09:49

Вслед за пензенцами жители Кузнецка также выразили возмущение огромными очередями в детской поликлинике. Пост, проиллюстрированный фото, появился в социальной сети «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 20 сентября.

«Очередь в детской поликлинике на Осипенко. Пришли за справкой, простояли 2 часа!» - написал горожанин, пожелавший сохранить анонимность.

Автор напомнил, что теперь справка о том, что ребенок здоров и не контактировал с больными COVID-19, требуется при пропуске одного дня в образовательном или дошкольном учреждении, и задался вопросом, почему документ не оформляется после двух выходных.

«Если вы спрашиваете справку за день пропуска, может, вы выделите отдельный кабинет с врачом, где будут принимать здоровых детей или просто выдавать справки по телефону? Это же прямое нарушение всех карантинных мер и здравого смысла. Я уже не говорю о нагрузке на врачей, которые физически не успевают осмотреть всех детей», - указал кузнечанин.

На снимке, который прикреплен к посту, можно видеть длинную очередь из взрослых и детей. Защиту носят единицы. Необходимая дистанция в 1,5 метра не соблюдается.

Комментаторы разделили возмущение автора.

«Согласна на 100 процентов», «Такой бред придумали», «Дочери третий раз не удалось получить справку. Сегодня еще раз идет. Не принимают», - написали они.

Ранее на очереди в поликлиниках пожаловались пензенцы. Видео с несколькими десятками человек, ждущих шанса попасть в кабинет к специалисту, появилось в соцсети «ВКонтакте» 19 сентября. Кадры были сделаны в медучреждении на проспекте Победы, но пользователи отметили, что такую картину можно наблюдать везде.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.