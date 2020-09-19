19.09.2020 | 12:47

В субботу, 19 сентября, в социальной сети Instagram появилось видео, сделанное жителем Пензы. На нем запечатлена очередь в несколько десятков человек в коридоре учреждения здравоохранения.

«Детская поликлиника на проспекте Победы. Очередь за справками... Неужели нельзя поставить дополнительно людей, куда смотрит гл. врач? Безобразие!» - написал автор.

Как выяснилось, подобная ситуация сложилась и в других детских поликлиниках. «На Фабричной сегодня было то же самое!», «Да, тоже сегодня там были с ребенком. Ужас!» - отозвались пользователи.

«Если один день пропуска, то в школах и в садах требуют справку. От этого и очереди. У моей легкий насморк был, в сад не стала отводить, теперь либо неделю ждать записи, так как ее нет, либо идти и в порядке живой очереди получать ее», - подробно описала проблему одна из участниц обсуждения.

Требование предъявить справку при однодневном пропуске занятий озвучила 16 сентября заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

Подобное решение вызвало возмущение у многих родителей. Многие назвали его действием «для галочки», так как логично предположить, что ребенок может заболеть и после двух выходных дней.

Видео @leonidov757