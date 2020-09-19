Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 сен 2020|03:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Пензяк выложил в Сеть видео с очередью в детской поликлинике

Печать

В субботу, 19 сентября, в социальной сети Instagram появилось видео, сделанное жителем Пензы. На нем запечатлена очередь в несколько десятков человек в коридоре учреждения здравоохранения.

«Детская поликлиника на проспекте Победы. Очередь за справками... Неужели нельзя поставить дополнительно людей, куда смотрит гл. врач? Безобразие!» - написал автор.

Как выяснилось, подобная ситуация сложилась и в других детских поликлиниках. «На Фабричной сегодня было то же самое!», «Да, тоже сегодня там были с ребенком. Ужас!» - отозвались пользователи.

«Если один день пропуска, то в школах и в садах требуют справку. От этого и очереди. У моей легкий насморк был, в сад не стала отводить, теперь либо неделю ждать записи, так как ее нет, либо идти и в порядке живой очереди получать ее», - подробно описала проблему одна из участниц обсуждения.

Требование предъявить справку при однодневном пропуске занятий озвучила 16 сентября заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

Подобное решение вызвало возмущение у многих родителей. Многие назвали его действием «для галочки», так как логично предположить, что ребенок может заболеть и после двух выходных дней.

Видео @leonidov757

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Родные мои, ну потерпите ещё чуть-чуть, времени на раскачку нет ни минуты!

Гость||

"У моей легкий насморк был..." И что, за один день вылечился?

Гость||

Везде поголовно так. Амбулатория на Ладожской полна. Работает 1 кабинет.

Ходим. Собираем болячки

Гость||

Порядок должен быть, быдло пензенское

Гость||

Шам в толчок иду -выложу очередь в толчебас

Гость||

Когда дают такие распоряжения по справкам они думают головой как это будет выглядеть на практике?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

куда смотрит гл. врач?
Он за кем то шпионит, наверное, вместо того, чтобы смотреть куда надо.

Гость||

Гость писал(a):

они думают головой как это будет выглядеть на практике?
Гость писал(a):
они думают головой как это будет выглядеть на практике?
До всего додумываются только опытным путём.

Гость||

Вам только критиковать ! Сады закрыты - плохо, ребёнок заболел там - плохо.Лучший выход в этот сезон - бросить бабулькам свой бизнес и посидеть с внуком !

Гость||

В след раз не видео снимайте, а вызывайте 11канал на место, - пусть журналисты спросят у главврача поликлиники и у "специалистов" Минздрава, как этот вопрос был так ими проработан, что люди вынуждены в очереди за бумажкой стоять и с какой целью это делается?!!!

Гость||

И что зато иван танк починил

Гость||

Фейк, снято на съемной квартире...

Гость||

Заметьте, все БЕЗ ДЕТЕЙ за справками пришли!!!! Еще раз убеждаюсь, что бумажка эта- филькина грамота!!! Как врач может дать справку о том, здоров ребенок или нет БЕЗ самого ребенка?!!!! При виде всего этого в адрес наших чиновников от Минздрава только одно слово приходит на ум - то, которое наш министр иностранных дел любит, а именно- д... лы!!!

Гость||

Гость писал(a):

Как врач может дать справку о том, здоров ребенок или нет БЕЗ самого ребенка?!!!!
так то да но ребенок нужен если он болеет а если он здоров его не зачем тащить с собой.

Гость||

Очередь, онижнезнали. Когда детей делали, надо было четко понимать, где оно будет жить. Как с луны упали.

← Ctrl пред.
123456
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте