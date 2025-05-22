26 мая пензенцев приглашают на прием к дерматологу

22.05.2025 | 21:29

В понедельник, 26 мая, в рамках Всемирного дня диагностики меланомы всех желающих приглашают в поликлиническое отделение областного центра спецвидов медпомощи на прием к дерматологу.

Врач осмотрит состояние кожи, выполнит дерматоскопию подозрительных образований и, если потребуется, назначит дополнительные обследования, уточнили в медучреждении.

Акция будет проходить с 8:30 до 14:00 на улице Куйбышева, 33а. Предварительная запись не нужна.

С 12:00 до 13:00 заведующая поликлиническим отделением Ольга Николашина проведет с посетителями занятие на тему «Фотостарение. Профилактика новообразований кожи».

«Своевременная диагностика - это главный шаг на пути к долгой и здоровой жизни!» - подчеркнули в центре.