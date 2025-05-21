Стоматологической поликлинике на улице Попова нужен капремонт

21.05.2025 | 18:08

Пензенцев встревожило сообщение о закрытии стоматологической поликлиники на Попова, 14а. Появилась информация, что она может исчезнуть с июня.

«В понедельник были на приеме и нас оповестили, что их переводят на Луначарского. Теперь туда ездить придется, жаль. Западная Поляна - это целый микрорайон, разрастается. А зубной кабинет закрывают, очень странно и неудобно теперь»,, - пожаловалась горожанка в Сети.

Пациенты нервничают: медучреждение пользуется повышенным спросом, здесь лечат зубы и взрослые, и дети. Они довольны качеством услуг, привыкли к специалистам.

«Чтобы попасть на первичный прием, приходилось ждать по 3-4 недели. Там отличные опытные врачи, дети шли к ним без страха», «К взрослым я там не ходила, но детские врачи очень контактные и дети не боятся лечить зубы», - отметили пензенцы.

Перспектива посещать другие стоматологические кабинеты их не радует. Опасаясь перемен, жители решили обратиться в региональный минздрав, в правительство области и к губернатору.

Ситуацию прокомментировали специалисты ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника». Они пояснили, что учреждение по данному адресу находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.

«Необходима замена пола во всей поликлинике, всех коммуникаций, электрики. Все это требует значительных финансовых затрат. Поэтому, как только будет определен источник финансирования, то следующим шагом будет решение вопроса о сроках закрытия подразделения на ремонт», - говорится в ответе.

По словам специалистов, врачей временно переведут в другие отделения, пациентов также перенаправят, чтобы все смогли получить стоматологическую помощь.