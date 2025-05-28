Общество

Поликлиника № 1 в Пензе осталась без лифта

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В Пензе посетители поликлиники № 1 на Набережной реки Мойки, 51, хотят узнать, когда отремонтируют лифт. Подъемник не работает почти 2 месяца.

«В поликлинике 4 этажа. Необходимые врачи - кардиолог, гериатр, эндокринолог, уролог - а также кабинеты ЭКГ, УЗИ и рентген находятся на 4-м этаже. Преодолевать пешком такие расстояния пожилым людям очень тяжело», - пожаловалась пензячка в телеграм-канале главы города Олега Денисова.

Женщина добавила, что администрация поликлиники не дает ответа, когда подъемник заработает.

На обращение горожанки отреагировал представитель регионального минздрава. Он сообщил, что сейчас проблема решается.

«К сожалению, пассажирский лифт, установленный в 1985 году, со временем пришел в негодность. Основной механизм (электродвигатель) лифта разрушен, и его ремонт невозможен. Требуется полная замена на аналогичный механизм. Выделение денежных средств на проведение ремонта пассажирского лифта в городской поликлинике № 1 запланировано на июнь–июль 2025 года», - пояснили пензячке.

Срок замены механизма не указывается.

Пока же маломобильные пациенты могут обратиться в регистратуру или к администратору с просьбой, чтобы врач осмотрел их на 1-м этаже. Для прохождения УЗИ или ЭГК пензенцев направляют в другие поликлиники, например, № 14, лифт в которой исправен.

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