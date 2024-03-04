В Пензе готовятся к текущему ремонту поликлиники на Шуисте

04.03.2024 | 20:31

Поликлинику № 3 на улице Светлой, 1, в микрорайоне Шуист ждет текущий ремонт. Заказчик (ГБУ «Городская поликлиника») готов потратить на него 5 млн 867 тысяч 699 рублей.

Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем аукциона. Конкурсная процедура сейчас проводится на портале госзакупок.

Поступило три заявки от потенциальных подрядчиков. Самое низкое ценовое предложение - 4 млн 892 тысячи 918 рублей - поступило последним 1 марта. Идет работа комиссии.

Предстоит отремонтировать кровлю, поменять подвесные потолки, двери, окна, подоконники, напольное покрытие, перекрасить стены, смонитировать светильники, заменить трубопроводы водоснабжения, воздуховоды, унитазы, умывальники, краны с горячей и холодной водой, радиаторы и др.

Срок выполнения работ - 90 дней с даты подписания контракта, говорится в документации.