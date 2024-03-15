Юрист: Звонок о «плохих анализах» может поступить только от мошенника

15.03.2024 | 08:51

Никто не имеет права сообщать по телефону гражданам о «плохих анализах» и давать рекомендации по лечению. Такой звонок - мошенничество. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Александр Аронов.

Он посоветовал в подобных случае спрашивать, из какого учреждения звонят. Если конкретного ответа не поступит, разговор следует прекратить. Если же собеседник верно назовет поликлинику, лучше прервать общение и перезвонить в нее самостоятельно.

«Такой звонок позволит убедиться, что изначально вы разговаривали с мошенником», - пояснил эксперт.

Звонок от «главного врача поликлиники» тоже обман, если главврач не является лечащим.

Александр Аронов предупредил: информация об обращении гражданина за медицинской помощью, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

Узнать результаты обследования по телефону можно лишь в одном случае - если пациент самостоятельно дал письменное согласие на предоставление ему сведений таким образом и указал свой номер телефона.

Если же собеседник ссылается на результаты анализов, которые действительно были сданы в указанной им клинике, следует связаться с лечащим врачом.

«Это может означать, что в руки мошенников попала информационная система медицинской организации. Ваш звонок поможет предупредить других пациентов о возможных попытках обмана», - посоветовал юрист.