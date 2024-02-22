Опубликован режим работы поликлиник Пензы на конец недели

22.02.2024 | 14:51

В пятницу, 23 февраля, во всех поликлиниках Пензы вызовы врача на дом будут принимать с 8:00 до 12:00, а обслуживать - до 14:00. Кроме того, с 8:00 до 14:00 будут открыты кабинеты неотложной помощи.

24 февраля лечебные учреждения будут работать по графику субботы.

В воскресенье, 25 февраля, помощь горожанам будут оказывать с 8:00 до 14:00. На это время намечен прием пациентов в кабинетах неотложной помощи. Кроме того, предусмотрено оформление рецептов на лекарства, листков нетрудоспособности и справок о смерти.

«В случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций можно будет обратиться к дежурному администратору по телефону 8 (902) 342-63-00», - предупредили в ГБУЗ «Городская поликлиника».

Ранее был опубликован график работы детских поликлиник в Пензе. 23-го числа с 8:00 до 14:00 будут работать дежурный педиатр и процедурные кабинеты, 24-го режим субботний.