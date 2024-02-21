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Общество

Обнародован график работы детских поликлиник в длинные выходные

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В предстоящие длинные выходные в Пензе у детских поликлиник будет особый график работы. Он опубликован на сайте учреждения, чьими структурными подразделениями они являются.

В четверг, 22 февраля, день в поликлиниках будет сокращенным - они закроются на час раньше.

В пятницу, 23-го числа, дежурный педиатр и процедурные кабинеты будут работать с 8:00 до 14:00.

24 февраля в поликлиниках будет обычный субботний график: дежурный врач-педиатр, процедурный кабинет - с 8:00 до 14:00; кабинеты неотложной помощи, выписка лекарств и листков нетрудоспособности - с 8:00 до 14:00; оказание неотложной помощи на дому по вызовам из контакт-центра или регистратуры - с 8:00 до 12:00; прием врачей-специалистов в поликлиниках № 2 и 3; работа лаборатории и рентген-кабинета в поликлинике № 2 (ул. Гагарина, 11а) - с 8:00 до 13:00, тел. 46-99-15; выдача лекарств - с 8:00 до 14:00, тел. 23-78-20.

По телефонам контакт-центра (122 (цифра 4) и 990-130) 23 февраля будут только записывать на прием с 8:00 до 14:00. 24-го числа с 8:00 до 12:00 можно будет вызвать врача на дом, а с 8:00 до 14:00 - записаться на прием.

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